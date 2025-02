Nije vrijedno gledanja: 10 nastavaka kultnih filmova koji su užasni od početka do kraja

Uprkos sjajnom startu, ovi filmovi nisu opravdali povjerenje.

Izvor: pritnscreen/youtube/Drive Doe

Holivudova opsesija nastavcima filmova raste iz godine u godinu, naročito jer se filmska industrija sve više oslanja na već etablirane franšize koje privlače publiku kroz nostalgiju. Ponekad, povratak jednoj priči kako bi se ispričalo nešto novo i uzbudljivo može donijeti briljantne rezultate. Nastavci poput "Kuma II", "Gospodara prstenova: Dvije kule", "Osmog putnika 2", "Imperija uzvraća udarac", "Terminatora 2: Sudnji dan"... ne samo da su nadmašili svoje prethodnike, već se smatraju i jednim od najboljih filmova svih vremena.

Nažalost, Holivud često pristupa nastavcima na ciničan način, pa ih neki snimaju isključivo radi profita, bez imalo poštovanja prema fanovima ili originalnom materijalu. Ovakvi nastavci često predstavljaju noćnu moru za prave ljubitelje filma, a ovo je 10 koji su razočarali gledaoce:

10. Batman & Robin (1997)

Batman & Robin (1997) Official Trailer Izvor: YouTube

Ovaj film praktično je uništio žanr superheroja na nekoliko godina, jer je sve što je Tim Barton postigao u svojim Batman filmovima pretvorio u parodiju. Iako je reditelj Džoel Šumaher pokušao da rekreira stil klasične Batman serije sa Adamom Vestom, rezultat je bio potpuni promašaj, bez poštovanja prema originalnom materijalu.

Glumačka postava je takođe podbacila – Alisija Silverston i Kris O'Donel nisu donijeli ništa značajno u ulogama Barbare Gordon i Dika Grejsona. Iako se Arnold Švarceneger makar zabavljao igrajući Mr. Friza, njegov karikaturalni nastup više bi odgovarao nekoj parodiji nego ozbiljnom filmu.

9. Wonder Woman 1984 (2020)

Wonder Woman 1984 Izvor: YouTube

Ovaj nastavak je bio veliki pad u odnosu na prvi Wonder Woman film, koji je privremeno spasio DC filmski univerzum nakon neuspjeha "Batman v. Superman: Dawn of Justice and Suicide Squad". Dok je originalna priča bila inspirativna i zasnovana na istorijskim događajima, "Wonder Woman 1984" se pretvorila u besmislenu fantaziju sa zapletom o "čarobnoj fontani želja", što je djelovalo kao nešto iz dječijeg filma.

Romansa nije funkcionisala – povratak Krisa Pajna kao Stiva Rodžersa bio je krajnje neugodan. Takođe, film je bio toliko naivan u prikazu globalne politike da je to odvlačilo pažnju, a posebno je problematičan bio način na koji su prikazani likovi sa Bliskog istoka, što je bilo krajnje uvredljivo.

8. X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men: The Last Stand Izvor: YouTube

Ovaj film uništio je kvalitet koji su izgradila prva dva nastavka X-Men franšize, koji su smatrani za jedne od najboljih "superhero" filmova. Reditelj Bret Ratner očigledno nije imao nikakav osjećaj za izvorni materijal, jer su se glumci iz prethodnih filmova pretvorili u neprepoznatljive verzije svojih likova.

Film nije pružio zadovoljavajući završetak trilogije – posebno zbog odluke Roug (Ana Pakvin), koja je potpuno odstupila od razvoja njenog lika u prethodnim delovima. Akcione scene su bile razočaravajuće, jer su realizam i ozbiljan ton zamenjeni haotičnim scenama koje su učinile da "X-Men: The Last Stand" izgleda kao još jedan prosječan ljetni blokbaster bez dublje priče.

7. The Marvels (2023)

The Marvels Izvor: YouTube

"The Marvels" se pokazao kao najslabiji film u Marvelovom filmskom univerzumu do sada, što nije mala stvar s obzirom na to koliko su prethodni promašaji poput Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder i Black Widow razočarali publiku. Iako mu je priča bila slabo razvijena, film je bio praktično nerazumljiv za gledaoce koji nisu pratili sve serije na Disney+ platformi.

Hemija između tri glavne junakinje bila je neubjedljiva, a negativac je jedan od najzaboravnijih u cijelom MCU-u. Nekada je svaka premijera Marvelovog filma bila pravi filmski događaj, kako za filmske entuzijaste, tako i za povremene gledaoce, ali ogroman finansijski neuspjeh The Marvels pokazao je koliko je franšiza pala u odnosu na svoj vrhunac.

6. Rocky V (1990)

Rocky V Official Trailer #1 Izvor: YouTube

"Rocky V" važi za jedan od najvećih promašaja u filmskoj istoriji, uprkos tome što se reditelj Džon Dž. Avildsen, koji je osvojio Oskara za prvi Rocky film, vratio da režira nastavak. Nažalost, Rocky V je bio melodramatičan i neuspješan pokušaj da franšizi vrati realističniji ton.

Film je stavio veći fokus na Rokijevu porodicu, ali nijedan od sporednih likova nije bio dovoljno dobro razvijen. Ideja o starenju sportskih ikona mogla je biti zanimljivo obrađena, ali film je zanemario logične posljedice toga i predstavio neke od najgorih scena boksa i treninga u cijeloj franšizi.

5. Star Trek V: The Final Frontier (1989)

Star Trek V: The Final Frontier Izvor: YouTube

Rediteljski debi Vilijama Šatnera brzo se pokazao kao znatno slabiji reditelj u poređenju sa svojim kolegom Leonardom Nimojem, koji je uspješno režirao prethodne nastavke "Star Trek III: The Search for Spock" i "Star Trek IV: The Voyage Home".

Film je imao zanimljivu premisu – vanzemaljskog negativca opsjednutog pronalaženjem Boga – ali je filozofska poruka ostala površna i nerazrađena. Šatnerova nesposobnost da režira kvalitetne akcione scene rezultirala je sporim tempom filma, sa previše ekspozicije i nedostatkom dinamičnih trenutaka. Takođe, humor u filmu bio je neprikladan i često ometao radnju, dok hemija među likovima nije bila dovoljna da održi interesovanje publike.

4. Jurassic World Dominion (2022)

Jurassic World Dominion Izvor: YouTube

"Jurassic World Dominion" potpuno pogrešno shvata suštinu originalnog filma, jer odbacuje naučnu osnovu u korist apsurdne teorije zavjere koja je previše konfuzna da bi se objasnila. Iako nijedan nastavak franšize nije uspio da dostigne genijalnost klasika iz 1993. godine, Dominion se dodatno izdvaja po tome što nevjerovatno malo vremena posvećuje dinosaurusima.

Osim što priča ne funkcioniše, film takođe ne uspijeva da stvori empatiju prema ljudskim likovima. Iako su Kris Prat i Brajs Dalas Hauard talentovani glumci, njihov nedostatak hemije ovdje dodatno otežava bilo kakvo ulaganje u priču. Povrh svega, veliki povratak legendarnog trojca Sem Nil, Lora Dern i Džef Goldblum, koji su prvi put zajedno na ekranu od 1993. godine, ispao je veliko razočaranje.

3. Transformers: The Last Knight (2017)

Transformers: The Last Knight Izvor: YouTube

Ostvarenje koji su mnogi okarakterisali kao "najljeniji i najciničniji film" iz serijala Majkla Beja, jer čak ni ne pokušava da razvije koherentnu priču sa dosljednim likovima. Mark Valberg je nominalno glavni junak, ali dobija minimalno vremena na ekranu i zapravo postaje važan tek na samom kraju, kada dolazi do apsurdnog otkrića o tome ko je zapravo "posljednji vitez".

Film je prepun tehničkih problema, uključujući nekonzistentne odnose slike, nedovršene CGI efekte i neuspješno primijenjenu 3D tehnologiju. Dok su prethodni Transformersi imali dozu vulgarne komedije, ovdje humor prelazi granicu dobrog ukusa. Majkl Bej je talentovan režiser, ali bi bilo bolje da se zauvijek oprosti od ove franšize.

2. Independence Day: Resurgence (2016)

Independence Day: Resurgence Izvor: YouTube

Još jedan film za koji se smatra da predstavlja uvredu za fanove originalnog filma, jer od zabavnog ljetnog blokbastera iz 1996. napravljen je predugačak, sumoran haos. Dok je prvi film bio svjesno pretjeran i duhovit, ovaj nastavak je depresivan spektakl katastrofe, prepun scena masovnog uništavanja koje traju predugo i ostavljaju gorak ukus.

Čak ni povratak Džefa Goldbluma i Bila Pulmana nije uspio da spasi film, jer su njihovi likovi svedeni na sporedne uloge bez pravog uticaja na radnju. Iako kraj sugeriše nastavak serijala, slabi bioskopski rezultati jasno su pokazali da publika nije imala nikakvu želju da vidi treći dio koji je Roland Emerih zamislio.

1. Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Friday the 13th: A New Beginning Izvor: YouTube

Horor film koji djeluje kao da prezire sopstveni žanr, jer jedva da se uklapa u franšizu osim kroz nekoliko labavo povezanih elemenata. Najveći problem je to što film uopšte ne uključuje Džejsona Vurhisa kao glavnog negativca, a pritom ne nudi ni zanimljive nove junake u koje bi publika mogla da uloži emocije.

Scene ubistava su lijeno izvedene i previše slične onima iz drugih slasher filmova, bez originalnosti, crnog humora ili spontanosti koje su prve četiri priče u serijalu činile zabavnima. I dok se većina filmova iz "Petak 13." franšize može posmatrati kao "krivica uživanja" (guilty pleasure), "New beginning" ne donosi ništa vredno pažnje – čak ni iz ironične perspektive.

(MONDO)