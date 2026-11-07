Holivudski zlikovac se pojavio u filmu studenata: Otkrio zašto je pristao na ulogu, evo koliko je plaćeno

Holivudski zlikovac Deni Treho otkriva koliko je plaćen za ulogu u studentskom filmu i zašto podržava nove talente u industriji.

Izvor: Youtube/printscreen/GQ

Zvezda filmova "Mačeta" i "Deca špijuni" Deni Treho otkrio je u intervjuu za ShockYa da se pojavio u brojnim studentskim filmovima za svega 100 dolara, jednostavno zato što voli da radi.

Takođe je prihvatio ulogu u nezavisnom filmu "Ranchero" kao uslugu prijatelju, pruživši podršku reditelju Ričardu Kaponasu na njegovom prvom dugometražnom ostvarenju.

Treho je istakao da je pomaganje rediteljima početnicima njegova lična misija. Holivudski opasan momak pruža ruku novoj generaciji.

Kako bira uloge zlikovaca?

Inače, glumac je jednom prilikom otkrio da ima striktan uslov pre nego što stavi paraf na ugovor i prihvati ulogu negativca. Naime, on uvek insistira na tome da njegov zlikovac na kraju nastrada, želeći da mlađim generacijama pošalje jasnu poruku, da se kriminal nikada ne isplati. Iako je u prošlosti i sam vodio buran život i borio se sa porocima, istakao je da su se stvari drastično promenile onog trenutka kada je raščistio sa lošim navikama.

"Odrekao sam se alkohola i droge. Potpuno sam prestao da ih koristim. Tek sam počeo da posvećujem svoj život pomaganju drugim ljudima. Odatle su se stvari samo dešavale. Sve dobro što mi se desilo - desilo se kao direktna posledica pomoći nekom drugom, sve", rekao je on.

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"Naleteo sam na prijatelja po imenu Edi Bunker, koji je bio pisac, i on je bio taj koji mi je, zapravo, dao početak u Holivudu. Video me je kako osvajam titulu u lakoj i velter kategoriji u državnom zatvoru San Kventin. Tada je rekao da mu treba neko da obuči Erika Robertsa kako da se bori za film 'Pomahnitali voz'. Direktor filma Andrej Končalovski je video da mogu da se nosim sa Erikom i dao mi je posao, i odjednom sam postao glumac".

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