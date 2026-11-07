Točak otkrio tajnu "Ulaska u harem" nakon 50 godina: Sve je počelo kao čačanski šlager

Radomir Mihailović Točak otkriva kako je nastala kultna pjesma 'Ulazak u harem' i sjeća se svojih muzičkih početaka.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Legendarni gitarista Radomir Mihailović Točak, skoro 50 godina nakon nastanka čuvene numere "Ulazak u harem", otkrio je kako je zapravo nastala ova kultna pjesma.

Govoreći o svojim dječačkim počecima i prvoj gitari koju je dobio sa 9 godina, a odabrao mu je čačanski boem Dragoljub Jaraković Jarak, Točak se prisjeća kako se rodila želja da savlada kompoziciju koja je tada bila pravi lokalni šlager.

Smak - Ulazak u harem - (Audio 1978) Izvor: YouTube

"Otac je zamolio Jarka da mi odabere gitaru koja se tada prodavala u jednoj od gradskih knjižara. Bila je to Melodija Mengeš, velika žuta ArchTop gitara za džez stil sviranja... Naravno podrazumijevalo se da mi Jarak drži i časove sviranja. Pamtim ga kao veoma finog i vaspitanog čovjeka koji je htio pažljivo da me podučava od osnove. Ali ja sam htio odmah da naučim legendarni ’Ulazak u harem’ koji je u ono doba bio šlager u Čačku. Svi su to od njega tražili da svira. Verzija koju je Jarak komponovao i aranžirao je bila veoma teška i naporna za izvođenje jer je podrazumijevala pratnju i solo u isto vrijeme."

Točak dodaje da je Jarakovu tešku verziju brzo savladao budući da je već od ranih dana svirao na očevom basprimu sa 5 žica, a već nekoliko mjeseci kasnije je upravo tu verziju svirao na na školskim priredbama.

Ističe i da je Jarak pominjao ruskog vojnika u doba rata od koga je naučio neke fraze i od toga napravio čuvenu temu. Sam Točak je kasnije, po ugledu na Hačaturijanovu numeru "Igra sabljama" uobličio danas svima poznatu verziju.

Podsjetimo, rok grupa "Smak" održaće 16. decembra veliki koncert u Beogradskoj areni. Ovaj muzički događaj okupiće na istoj bini originalne članove koji su ispisali istoriju domaćeg rokenrola, ali i novu generaciju muzičara, među kojima su i njihovi direktni nasljednici.

Pred beogradsku publiku ponovo stiže legendarna trojka osnivača: gitarista Radomir Mihailović Točak, bubnjar Slobodan Stojanović Kepa i basista Zoran Milanović.

Vidi opis Točak otkrio tajnu "Ulaska u harem" nakon 50 godina: Sve je počelo kao čačanski šlager Koncert grupe Smak na Ušću. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 25 25 / 25

(Mondo.rs)