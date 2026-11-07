Točak otkrio tajnu "Ulaska u harem" nakon 50 godina: Sve je počelo kao čačanski šlager

Radomir Mihailović Točak otkriva kako je nastala kultna pjesma 'Ulazak u harem' i sjeća se svojih muzičkih početaka.
Legendarni gitarista Radomir Mihailović Točak, skoro 50 godina nakon nastanka čuvene numere "Ulazak u harem", otkrio je kako je zapravo nastala ova kultna pjesma.
Govoreći o svojim dječačkim počecima i prvoj gitari koju je dobio sa 9 godina, a odabrao mu je čačanski boem Dragoljub Jaraković Jarak, Točak se prisjeća kako se rodila želja da savlada kompoziciju koja je tada bila pravi lokalni šlager.
"Otac je zamolio Jarka da mi odabere gitaru koja se tada prodavala u jednoj od gradskih knjižara. Bila je to Melodija Mengeš, velika žuta ArchTop gitara za džez stil sviranja... Naravno podrazumijevalo se da mi Jarak drži i časove sviranja. Pamtim ga kao veoma finog i vaspitanog čovjeka koji je htio pažljivo da me podučava od osnove. Ali ja sam htio odmah da naučim legendarni ’Ulazak u harem’ koji je u ono doba bio šlager u Čačku. Svi su to od njega tražili da svira. Verzija koju je Jarak komponovao i aranžirao je bila veoma teška i naporna za izvođenje jer je podrazumijevala pratnju i solo u isto vrijeme."
Točak dodaje da je Jarakovu tešku verziju brzo savladao budući da je već od ranih dana svirao na očevom basprimu sa 5 žica, a već nekoliko mjeseci kasnije je upravo tu verziju svirao na na školskim priredbama.
Ističe i da je Jarak pominjao ruskog vojnika u doba rata od koga je naučio neke fraze i od toga napravio čuvenu temu. Sam Točak je kasnije, po ugledu na Hačaturijanovu numeru "Igra sabljama" uobličio danas svima poznatu verziju.
Podsjetimo, rok grupa "Smak" održaće 16. decembra veliki koncert u Beogradskoj areni. Ovaj muzički događaj okupiće na istoj bini originalne članove koji su ispisali istoriju domaćeg rokenrola, ali i novu generaciju muzičara, među kojima su i njihovi direktni nasljednici.
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(Mondo.rs)