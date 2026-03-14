Preminuo slavni roker: Gitarista "Motorheda" izgubio životnu bitku nakon teške operacije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Gitarista Motorheda, Fil Kembel, preminuo je u 64. godini.

Umro gitarista Motorheda Fil Kembel Izvor: Youtube printscreen /Music City Mike

Gitarista Motorheda, Fil Kembel, preminuo je u 64. godini. Njegova porodica je saopštila da je preminuo nakon "duge i hrabre borbe na intenzivnoj njezi poslije složene operacije", piše The Sun.

U saopštenju objavljenom na internetu navodi se:

"Sa velikom tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni otac, Filip Entoni Kembel, koji je mirno preminuo sinoć nakon duge i hrabre borbe na intenzivnoj njezi poslije složene velike operacije. Fil je bio posvećen suprug, divan otac i ponosni i brižni deda, od milja poznat kao 'Bampi'."

"Svi koji su ga poznavali duboko su ga voljeli i neizmjerno će nam nedostajati. Njegovo nasljeđe, muzika i uspomene koje je stvorio sa tolikim ljudima živjeće zauvijek. Ljubazno molimo da se privatnost naše porodice poštuje u ovom izuzetno teškom trenutku."

Nakon raspada Motorheda 2015. godine, poslije smrti frontmena Lemija (pravim imenom Ijan Frejzer Kilmister), pjevač i njegova tri sina osnovali su sopstveni bend "Fil Kembel end  Bastard Sanz".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

