Čupanjem dlačica iz nosa rizikujete život, evo zašto je opasno (VIDEO)

Britanski hirurg upozorio na opasnost čupanja dlačica iz nosa!

Izvor: Instagram/Screenshot/drkaranrajan

Dlačice se danas smatraju nepoželjnim, prije svega na ženama, ali i muškarci sve više odlaze na depilaciju nogu, leđa, grudi... To je sve stvar ukusa, ali čupanje dlačica iz nosa zapravo bi moglo da bude opasno po život!

Britanski hirurg dr Karan Radžan koji na društvenim mrežama često objavljuje snimke u kojima razbija zablude ili daje korisne savjete o zdravlju, sada je objasnio zašto ne treba da čupate dlake iz nosa.

"U nosu imate dvije vrste dlačica. Jedne su mikroskopski sitne i one filtriraju sekret i šalju ga nazad u grlo, odakle završavaju u stomaku, i one veće, koje želite da iščupate".

Međutim, ljekar savjetuje da ih ni slučajno ne čupate, već da ih skratite ako želite da izgledaju urednije.

"Ove dlačice sprečavaju velike čestice da dospiju u zadnji dio nosa. Ako ih izvadite, bakterije mogu da uđu i izazovu infekciju", kaže dr Radžan.

On zatim pokazuje da nos pripada "opasnom trouglu", te da zbog toga može da dođe do infekcije nosa.

"Ista vena koja vodi krv iz nosa dolazi do vena koje vode krv do mozga. Zato, ako bakterije završe tamo i stignu do mozga, može doći do infekcije mozga, ponekad i do apscesa mozga. To je veoma rijetko, ali može da izazove ozbiljne probleme kod ljudi sa slabijim imunim sistemom", upozorio je on.

(MONDO)