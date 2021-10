Mislite da je riba zdrava, a puna je hemije i koncentrata! Ovih 5 vrsta su najgore za zdravlje, dovode čak i do gojenja!

Nije svaka riba zdrava, ove vrste izbjegavajte u širokom luku!

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Riba je sastavni dio zdrave ishrane, ali nije svaka dobra za nas, što dokazuju i podaci o ovim popularnim sortama, dostupnim u prodavnicama.

Ove ribe jesu bogate dobrim, omega-3 masnim kiselinama, važnim za brojne funkcije u organizmu, ali je važno da znate i koliko imaju onih loših!

Prva na listi riba koje su bogate omega-6 masnim kiselinama je losos. Posebno ako ne znate porijeklo ove ribe, koja je pritom i skupa, možete ugroziti zdravlje.

Farmeri lososa uglavnom hrane sojom zbog čega losos sa farme ima deset puta više omega-6 masnih kiselina od divljeg. Obično sadrži i druge zabrinjavajuće hemikalije kao što su boje, a ima četiri puta manje vitamina D od divljeg.

Pangazijus i tilapija su sljedeće na listi jer imaju malo hranljivih sastojaka, a mnogo "đubreta" u sebi. Osim omega-6 masnih kiselina, tu su koncentrati kojima se riba hrani.

Sabljarka i pastrmka, prenosi "Eat this", sadrže visok nivo žive koja nikako nije dobra za organizam. Ona je hormonski disruptor, odnosno remeti lučenje hormona i to na način koji dovodi do gojenja! "Lažni" hormon navešće organizam da zadržava masne ćelije i sagorijeva manje kalorija, a istovremeno će poremetiti leptin, hormon koji reguliše apetit.

Stručnjaci kažu - što je manja riba, što manje žive sadrži, pa se vodite i tim pravilom kada idete u nabavku. Pročitajte i istinu o tunjevini iz konzerve!

(MONDO)