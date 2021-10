Kombinacija ove 2 namirnice je "ubitačna": Dr Filgud upozorio – to vam pravi salo na stomaku i celulit! (VIDEO)

Dr Filgud otkrio koje dvije namirnice nije pametno jesti zajedno jer stvaraju salo na stomaku i celulit!

Mnogi koji su probali razne dijete reći će vam da je najteže skinuti salo sa stomaka. Višak na ovom dijelu tijela je i najopasniji jer se nalazi oko vitalnih organa, a Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud je na TikToku otkrio najveće krivce za stvaranje sala na stomaku i celulita.

Nije problem samo u jednoj namirnici, već u jednoj užasnoj kombinaciji!

"Ovo je ubitačna kombinacija, hljeb i krem. Pogledajte, dva parčeta ovog hljeba ima negdje oko 30 grama šećera. Ova jedna kocka ima oko pet grama, znači to je šest kocki. Pa onda, ovaj krem, 50 grama koliko ga ima ovdje, ima još 30 grama šećera, to je još šest kocki. Pogledajte šta ste vi unijeli, kao da ste pojeli 12 kocki šećera, 60 grama šećera. E to vam ide u celulit i u salo na stomaku i oko stomaka, to je najgora kombinacija, zato ovo izbjegavajte", poručio je dr Filgud u videu.

