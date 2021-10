Hrvatska: Lažna vijest o povlačenju piletine proizvedene u BiH

Kompanija Akova Group demantovala navode pojedinih medija o bakteriji salmoneli u piletini njihove proizvodnje kao i informaciju da se piletina iz BiH povlači sa tržišta Republike Hrvatske.

Izvor: Envato

Hrvatski mediji objavili su da se povlači proizvod pileći batak i zabatak kompanije "Ovako" koju uvozi firma iz Vrgorca, iz razloga što je u mesu nađena bakterija salmonela.

Riječ je o proizvodu kojeg više nema na tržištu i čiji rok trajanja je bio do 27. 09. 2021. godine.

“Riječ je o proizvodu, piletini koja je proizvedena u našim proizvodnim pogonima Brovis d.d., Visoko. Ista je tokom proizvodnog procesa, ali i izvoznih procedura kontrolisana kroz nekoliko faza te nigdje nije pronađena neusklađenost. Takođe, prilikom ulaza u zemlje EU obavljaju se dodatne kontrole koje nisu ukazale na neusklađenost.

Sve prehrambene proizvode koji se nalaze na policama marketa unutar zemalja Evropske unije kontroliše agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda pod nazivom "RASFF food and safty alerts", koja, ukoliko dođe do određene neusklađenosti odmah tu informaciju objavljuje na Evropskom sistemu brzog alarmiranja za hranu kao i za hranu za životinje. Navedena agencija ovu vijest do sada nije objavila, niti je naš proizvod povučen sa tržišta Republike Hrvatske“, naveli su u demantu iz Akova Group.

(MONDO/N1)