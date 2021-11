Iskoristite njenu sezonu: Doktor otkrio način na koji se najzdravije priprema bundeva

Kako najzdravije spremiti bundevu, punu vitamina C, E i antioksidanata? Objasnio je doktor Vojislav Perišić.

Bundeva je jedna od najzdravijih jesenjih i zimskih namirnica, a mnogi je vole zato što lako može da "uskoči" i u slano, i u slatko jelo. Čorbica od bundeve, pa zapečena bundeva kao sastojak jela od povrća ili prilog mesu, a tek pita od bundeve - nema recepta u kojem ova dragocjena namirnica ne može da se iskoristi!

Ali nisu svi načini pripreme jednako zdravi, objasnio je na Prvoj profesor doktor Vojislav Perišić, gastroenterolog.

"Teško je reći da li je bundeva hrana ili lek, voće ili povrće", našalio se on na početku gostovanja.

"Namirnice žute boje, kao što je bundeva, prepune su antioksidativnih materija. Betakaroten je tu, pa vitamin C, kada zimi nemamo svježe voće i povrće, eto bundeve da nam da blagotvorne supstance", rekao je on.

Bundeva je zdrava i zato što se uglavnom ne prska, podvukao je doktor - "najčešće bude na stajskom đubrivu koje je najzdravije".

"Na taj način, nema jednog molekula hemije koji bi mogao da uđe u naš organizam! Samo je malo ogulite, i dobijate apsolutno čisto ono što nam daje priroda. Kod nas uspjeva dobro, ali je premalo koristimo", ukazao je doktor.

Na pitanje zašto se "slabo" jede bundeva, dao je duhovit odgovor.

"Nije pomodarski, znate, pitam ja moje seljake i kažu mi, neće naše seljanke da se pekljamišu, da se potrude oko nje! Ali moramo, ona je posebno za djecu idealna, prepuna vitamina E i C, kapitalni su to antioksidanti naročito zimi, kada nas iz okoline bombarduju materije koje pojačavaju oksidaciju", rekao je on.

Na koji način je najzdravije spremiti bundevu?

"Najbolji je potaž, posebno za djecu. Sledeća je pečena, isto je odlična. A ovo, pita, znate kako, lijepo je pojesti za desert sa cimetom, ali ne vrijedi toliko", rekao je on pokazujući na komade pite u studiju.

