Nikako ne izbacujte meso, to je opasno! Nutricionistkinja komentarisala grešku u ishrani, pa pomenula i Novakovu dijetu!

Nutricionistkinja Branka Mirković pričala je o izbacivanju mesa iz ishrane, i pomenula i trenutak kada su se mediji i javnost ostrvili na Novaka Đokovića koji navodno nije konzumirao tu namirnicu.

Izvor: TV Prva

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić i nutricionistkinja Branka Mirković pričali su u Jutarnjem programu o izbacivanju namirnica, koje može da bude štetno, i poremećajima ishrane koje mnogi ne primjećuju.

Većina ljudi čula je za anoreksiju i bulimiju, ali možda ne znaju svi šta je ortoreksija, poremećaj u kojem se osoba fiksira na hranu koju smatra zdravom i postepeno izbacuje sve ostale namirnice. Ovaj poremećaj nekad okolina i ne primjećuje a može ugroziti zdravlje, složili su se gosti Jutarnjeg programa.

"Po definiciji, ortoreksija je fiksacija na zdravu hranu da bi se izbjegle bolesti. Cilj je da se izgleda zdravo i mlado", rekao je dr Voja.

Izvor: TV Prva

Nutricionistkinja je podvukla jednu važnu razliku između ova dva poremećaja. Anoreksija, koja se definiše kao patološko odsustvo gladi i psihički poremećaj sa vrlo visokom stopom smrtnosti, po ovome se razlikuje od ortoreksije.

"Ortoreksičari su zadovoljni svojim tijelom, anoreksičari nisu. Oni sve više spuštaju granicu onoga što smiju i ne smiju. Nalik opsesivno-kompulzivnom poremećaju. I tako možemo ući u ozbiljne zdravstvene probleme, ti ljudi su nakon nekog vremena i fizički ozbiljno bolesni", rekla je Branka Mirković.

Najveća greška pri samoinicijativnom izbacivanju određenih namirnica je, slažu se njih dvoje, izbacivanje mesa iz ishrane.

"Najčešće grešimo ako izbacimo meso, njega bi trebalo eliminisati iz ishrane samo po savjetu ljekara. Postoje određene bolesti debelog creva, kada liječenje zahtjeva lakše svarljivu hranu, ali se nikako ne slažem s tim da neko 'sam' izbaci meso. Opasno je, možete da narušite zdravlje i kratkoročno, i dugoročno", rekla je ona.

Nutricionistkinja je prokomentarisala i slučaj Novaka Đokovića, kojem su mnogi kritičari zamjerali način na koji se hrani. Ishrana Novaka Đokovića bila je tema i u domaćim, i u stranim medijima.

Izvor: Profimedia/ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

"Jedan švajcarski ljekar je 2018. tvrdio da Novak ima ortoreksiju, ali pogledajte tu godinu, tada su mu zamjerali uspjeh i zato su tako komentarisali. Ne prepoznaju se ovi problemi tako što neko bira šta će da jede, već tako što ima gubitak psihofizičkih sposobnosti. Postaje dezorijentisan, teže se kreće, organizam je oronuo. A pogledajte šta je sve Đoković postigao, on ima cijeli tim koji se bavi njegovim režimom ishrane. Mogu samo da ga kritikuju, jer ne mogu drugačije da ga pobijede", rekla je ona.

Za kraj, nutricionistkinja je rekla da poremećaji u ishrani mogu imati opasne posljedice kada dođe do uzimanja lijekova da bi se ubrzao gubitak kilograma.

"Mnogo je faktora i najgore je kada dođe do faze zloupotrebe lijekova, diuretika i svega što je vezano za izbacivanje stolice. Nema opravdanja za izbacivanje hrane osim kada ljekar to tako kaže", rekao je on.

