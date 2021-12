Supruga Dejana Tomaševića o lupusu: Možda neću biti živa kad sin krene u školu...

U potresnoj ispovjesti, supruga Dejana Tomaševića - Jelena, govorila je o borbi sa lupusom.

O tome kakva je bolest lupus, Mnoge bolesti danas se javljaju usljed "lošeg" načina života, ali i nekih spoljnih faktora. Stres, zagađenje, pretjerana konzumacija alkohola i pušenje mogu da dovedu do pojave ozbiljnih stanja gdje praktično organizam počinje na "napada" sam sebe. To su autoimune bolesti, a jedna od rasprostranjenijih je lupus.

Svoje iskustvo sa ovom teškom bolešću u emisiji "Ordinacija" na RTS, opisala je supruga proslavljenog košarkaša Dejana Tomaševića - Jelena.

Prvi simptomi bolesti javili su se prije deset godina i bili su vrlo neupadljivi, kaže ova mama četvero djece.

"Primijetila sam mjesec dana nakon četvrtog porođaja da mi otiče jedan prst, pa sutradan drugi. Obratili smo se ljekarima koji su uradili sve potrebne analize i otkrili su da imam lupus.Tada sam i prvi put saznala da postoji oboljenje pod tim imenom", priča Jelena i dodaje da se sve to dešavalo dok su živjeli u Španiji. Malo potom je Dejan potpisao ugovor u Grčkoj, preselili su se u Atinu i tu je zatražila drugo mišljenje. Nažalost, dijagnoza je bila potvrđena.

"Doktor mi je objasnio da bez obzira na to što imam 36 godina, moje tijelo je staro 75. Na moju štetu su otkrili i da sam uz lupus dobila i jednu prateću bolest koja se zove reumatoidni artritis", kaže i dodaje da je potom uslijedio dolazak u Beograd i liječenje.

O tom periodu i neočekivanoj Jeleninoj dijagnozi, proslavljeni košarkaš kaže da je bio veoma stresan - preseljenja, rođenje sina Matije... Ali ona je sve uvijek stoički podnosila.

"Jelena, ako je i imala neke zdravstvene probleme, nikada se nije žalila. Uvek sam ja bio u centru pažnje. Po prvi put sada ona ne može da preuzme obaveze, jer ima temperaturu, što se dešavalo prvih šest mjeseci. Njen najveći kvalitet je, što i pored svih tih problema, nije dozvoljavala da mi to na neki način osjetimo. Poslije smo saznali da se trudila da se osami kad joj je baš teško, da ode i isplače se, pozove sestre i podijeli tu muku, ali se trudila da mi to u kući ne primijetimo", kaže Tomašević.

Kakvi su simptomi bolesti i zašto je toliko "teška" da osoba nije u stanju da obavlja uobičajene poslove?

"Prvo je počela temperatura, koju su pratili otoci. Na primjer, otekne mi dio ruke, bude užasno zategnuto, zacrveni se, ne može ruka da se pomjera ni u jednom pravcu. Poslije 5-7 dana otok splasne, koža se vrati u poravnjanje da možemo nešto da uradimo. Kad kažemo da ne možemo ništa da radimo, to znači da niste u stanju da se umijete, da se obučete, okupate, a pogotovo ako imate bebu u kući - ne možete da je zagrlite, da se igrate sa njom... To je mnogo bolnije. Tada više ne boli tijelo, tada bole um i duh. Najviše duša", priča Jelena.

"Volio bih da kažem da sam ja tad preuzeo te obaveze, posebno oko Matije, ali nisam. Ipak je ona pored svih bolova presvlačila bebu, hranila, dojila...", iskren je Dejan.

O tome koliko je važna podrška i ljubav supruga, kako bi se ta "bolna duša" izborila sa svime, ova hrabra dama kaže:

"Dejan i ja smo napravili fantastičnu konekciju, mi smo bukavlno konektovani u jednu čistu ljubav. Kada kraj sebe imate nekoga takvog, onda tačno znate gdje ćete da izađete, šta ćete da radite u budućnosti... Tako smo mi isplanirali da imamo više djece. Nikada nismo pričali da imamo jedno dijete. Neki od nas su htjeli petoro", kaže i dodaje da je lupus sve poremetio:

"Lupus me je jako poremetio tako da nisam mogla da rodim Dejanu još jedno dijete iako je jako želio i peto. Onda smo se dogovorili da on bude moje peto dijete", ispričala je sa bolnim osmijehom na licu.

"Sve je išlo tako fenomenalno, ali to je ono što te vrati dva, tri čak deset koraka unazad i pitaš se: 'Kako sad ovo, kako se živi sa ovim?'. Zašto me boli ovaj lakat, sutra kuk, prekosutra karlica, a onda sve. Taj dan kada me boli sve, tada ne mogu ništa", priča i napominje da je njihov najstariji sin Kića, koji je tad imao 17 godina, preuzeo obaveze oko djece.

A onda počinje bijes. Istinsko suočavanje sa bolešću i svime šta ona nosi.

"Počinjem da razmišljam šta se dešava, šta će biti... Raste bijes. Zato što možda neću biti tu na Manjinoj svadbi. Možda neću biti živa kad Matija pođe u školu, neću biti sa Kićom kad završi fakultet. Prosto, samo se te negativne energije lijepe, dolaze... Samo su mi one prividno tu. A onda kada uslijedi taj plač, taj zagrljaj, kad osjetiš tu ljubav onda kažeš sebi: 'Ma, možeš ti to'. Imaš sa kim i imaš zbog koga", otkriva Jelena u ovoj ispovjesti koja je potresla sve u studiju.

Ona je sada dobro, pored zvanične terapije okrenula se i duhovnom iscjeljenju, što joj je sve zajedno uz ogromnu ljubav i podršku porodice pomoglo da prebrodi ovaj krizni period.

O tome kakva je bolest lupus, govorio je i doktor Ivica Jeremić sa Instituta za reumatologiju.

"To je autoimunska bolest gdje možemo da imamo zahvatanje bilo kog organa, a oštećenje nastaje jer naš sistem organe doživljava kao strane i vrši napad na njih. Karakteristično za sistemski lupus je da može da bude zahvaćen bilo koji organ, uključujući i kosu i nokte. Češće su zahvaćeni koža, kosti, bubrezi. Rjeđe bivaju zahvaćena, pluća, crijeva, a čak može i mozak da bude pogođen. Na pojavu lupusa utiču razni faktori, kod genetski predisponiranih pokazano je da neke infekcije mogu da pokrenu lupus. Mogu i drugi faktori da ga izazovu - traume, veliki prihički stresovi, uzimanje nekih lijekova, izlaganje sunčevoj svjetlosti, pa čak i zagađenje...", objasnio je doktor.

