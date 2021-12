Četiri stvari koje uništavaju jetru: Jedna navika koju skoro svi imamo je najgora

Jetra je "motor" našeg tijela, a evo kojim navikama je svakodnevno uništavamo.

Svi znamo da je jetre veoma važan organ u tijelu, ali možda ipak ne znamo koliko je bitan. Jetra filtrira svu krv u tijelu kako bi uklonila štetne toksine, a takođe i obrađuje masti, ugljene hidrate i šećere iz svega što jedemo.

Ali, slično kao i sa motorom automobila, o tome najčešće ne razmišljamo dok ne uočimo neki problem, a problemi sa jetrom su češći nego što mislite. Neke navike koje mnogi od nas imaju je veoma oštećuju, a evo koje su najgore.

Pretjeran unos šećera

Konzumiranje previše šećera može da dovede do razvoja insulinske rezistencije. Insulin je hormon koji se oslobađa kada šećer uđe u krvotok kako bi ga pretvorio u energiju koju će tijelo da koristi. Ali, kada u tijelu unosite previše šećera, ono može da prestane da reaguje na insulin, dovodeći do povećanja nivoa šećera u krvi, što dalje može da odvede do dijabetesa.

I insulinska rezistencija i dijabetes, ukoliko se ne kontrolišu, mogu da izazovu oštećenja jetre.

Pijete previše alkohola

Uopšte nije iznenađujuće da alkohol u većim količinama može da ošteti jetru, izazivajući zapaljenje i dovodeći do potencijalno smrtonosnih stanja, poput ciroze, kancera ili otkazivanja jetre.

Da biste smanjili rizik, držite se umjerene konzumacije alkohola.

Fizički ste neaktivni

"Bolest" 21. vijeka, fizička neaktivnost, predstavlja veliki faktor rizika za zdravlje jetre, pokazala je studija sprovedena 2020. godine. Naučnici su u Južnoj Koreji analizirali zdravstvene podatke više od 13.000 ljudi i utvrdili su da oni koji vode fizički neaktivan život imaju pet puta veći rizik od nealkoholne masne jetre. Rizik je sve veći što se duže sjedi tokom dana, upozorili su oni.

Imate višak kilograma ili ste gojazni

Nealkoholna masna jetra je stanje koje je izazvano nagomilavanjem previše masti u jetri. To može da dovede do nealkoholnog steatohepatitisa, ciroze, kancera ili otkazivanja jetre.

"Čitav spektar gojaznosti, dakle od viška kilograma preko gojaznosti do morbidne gojaznosti, povezan je sa nealkoholnom masnom jetrom", napisali su naučnici 2020. godine.

Da biste smanjili rizik od ovog problema, održavajte zdravu tjelesnu težinu.

(MONDO)