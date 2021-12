Zbog četiri "sitne" greške nam je imunitet loš: Nutricionisti otkrili zašto nam je tijelo podložno bolestima

Otkrijte koje navike najviše štete našem tijelu i uništavaju nam imunitet.

U zimu, kada haraju virusi i svi smo u riziku, ne samo od zaraze koronom, već i od gripa i prehlade, od izutetne važnosti je ojačati imuni sistem. Pored opštih pravila o umjerenoj fizičkoj aktivnosti, spavanju između šest i osam sati, ono što može da pomogne da izbjegnete bolesti jeste pravilna ishrana.

Ljekari ističu da određene navike u ishrani najviše utiču na prirodnu odbranu tijela.

Jednolična ishrana

Nutricionista Amanda Soseda navodi raznovrsnu ishranu kao jedan od najboljih načina za jačanje imunog sistema.

"Ako jedete istu hranu iznova i iznova, to može negativno da utiče na vaš imunitet. Pošto je 70% našeg imunološkog sistema u crijevima, važno je da se korisne bakterije 'nahrane'", kaže. Najlakši način za održavanje raznovrsnog mikrobioma crijeva je po njenim riječima konzumiranje raznovrsnog voća, povrća, kao i grupa namirnica.

Nedovoljno prebiotika

Ako u ishrani nema dovoljno prebiotika, crijeva mnogo lošije obavljaju svoju funkciju, upozorio je dijetetičar i osnivač "Uplift Food", Kari Landau.

"Ishrana bez prebiotika iscrpljuje naše crevne bakterije. Oskudan mikrobiom, zauzvrat, povećava markere zapaljenja u našim tijelima i smanjuje imuni odgovor", objasnila je ona.

Previše šećera i masti

Previše šećera i masti može da bude izuzetno štetno za imunitet, dodao je dr Šital Dekarija. Ona je pojasnila da loša ishrana dovodi do preopterećenja imunog sistema i stalnih upala u organizmu.

"Ova upala je povezana sa brojnim hroničnim bolestima, uključujući dijabetes, bolesti srca i autoimune bolesti kao što je reumatoidni artritis. Ishrana bogata rafinisanim šećerom, zasićenim mastima i malo vlakana može dovesti do ove upale", objasnila je ona.

Pretjerana konzumacija prerađevina

Negativno na imunitet može da utiče ne samo ishrana sa visokim sadržajem šećera i masti, već i česta konzumacija prerađene hrane, rekao je nutricionista Best Trista.

"Kada jedemo ove namirnice u velikim količinama, one mogu da iritiraju crijeva, izazovu neravnotežu u mikrobiomu i na kraju dovedu do hronične upale. Ova upala može da smanji pravilan imuni odgovor tijela i da dovede do povećanja akutnih i hroničnih bolesti", objasnila je.

