Prirodna medicina: Začini koji snižavaju holesterol

Povišen holesterol se može sniziti određenim namirnicama, a neke studije su pokazale ozbiljnu razliku u poboljšanju visokog holesterola.

Ako imate povišen holesterol prvo što treba da uradite jeste da obratite pažnju na životni stil.

Njegova promjena znatno može pomoći u poboljšanju visokog holesterola. Nekim ljudima su potrebni lijekovi zbog dodatnih faktora rizika, kao što su bolesti srca ili dijabetes.

Prvo što treba da uradite jeste da se odreknete pržene hrane i slatkiša, a unošenjem određenih namirnica u organizam prirodno ćete smanjiti holesterol. Naravno da nije dovoljno da za doručak sa peciva pređete na ovsene pahuljice. Smanjenje visokog nivoa holesterola zahtijeva od vas da svakodnevno birate zdrav način života. To znači sagledavanje svih aspekata vaše rutine, od onoga što jedete do aktivnosti koje steknete.

Isprobajte ove prirodne načine da snizite holesterol:

Uzmite dosta rastvorljivih vlakana

Rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna su suštinski dio zdrave ishrane. Ipak, studije pokazuju da rastvorljiva vlakna, koja se nalaze u namirnicama bogatim vlaknima kao što su voće, povrće, pasulj, grašak, jabuke. mogu da smanje holesterol za 5% do 10%.

"Rastvorljiva vlakna se vezuju za holesterol u crijevima i uzrokuju da se holesterol izlučuje stolicom", kaže dr Kolen Tjuksberi.

Jedite nezasićene masti

Poznato je da bi trebalo da ograničimo zasićene masti u našoj ishrani jer to podiže nivo lošeg holesterola u krvi. Ipak, pored toga, trebalo bi da povećamo i unos mononezasićenih i polinezasićenih masti. Nezasićene masti iz namirnica poput ribe, povrća, orašastih plodova i sjemenki mnogo su zdravije za srce.

Studija u časopisu "Journal of the Academiy of Nutrition and Dietetics" otkrila je da ishrana bogata nezasićenim mastima može poboljšati ukupan nivo holesterola. Ne samo da je veći unos polinezasićenih masti bio povezan sa zdravijim nivoima ukupnog holesterola, već je i veći unos mononezasićenih masti bio povezan i sa zdravijim nivoima holestorola.

Birajte hranu koja sadrži biljne sterole

Biljni steroli (poznati i kao fitosteroli) se nalaze u hrani kao što su žitarice, voće, povrće, orasi.

"Oni direktno blokiraju apsorpciju holesterola", kaže Tjuksberi.

Istraživanje objavljeno 2018. u "Nutrientst" pokazuje da konzumiranje 1.5 do 3 grama biljnih sterola dnevno može smanjiti nivo holesterola za čak 12%.

Začinite hranu

Možda vam je definitivno iznenađenje da nešto što vjerovatno već jedete može pomoći u smanjenju holesterola. Cimet u kafi ili ovsenim pahuljicama i kuvanje sa bijelim lukom vjerovatno su stvari koje već radite, a da niste svjesni da bi to moglo da poboljša vaš holesterol.

"Studije sugerišu da konzumiranje određenih začina, kao što su cimet i bijeli luk, može pomoći u smanjenju holesterola", kaže Tjuksberi.

Bijeli luk ima potencijal da reguliše blago povišene koncentracije holesterola, dok cinamaldehid, aktivna komponenta cimeta, poboljšava metabolizam lipida i glukoze.

Probajte biljnu ishranu

Da biste smanjili te visoke brojke holesterola, možda biste željeli da razmislite o prelasku na biljnu ishranu.

"Postoji mnoštvo literature koja podržava upotrebu biljne ishrane za liječenje više hroničnih bolesti, posebno srčanih bolesti i visokog nivoa holesterola", kaže dijatetičarka Dana Hanes.

Odbacite prerađenu hranu.

Prerađena hrana je često bogata zasićenim mastima koje podižu holesterol.

Trans masti, rafinisani šećeri i ugljeni hidrati u prerađenoj hrani izazivaju upalu u tijelu, kaže kardiolog Nil Kokši.

"Visoki holesterol, u kombinaciji sa upalom, je ono što dovodi do ateroskleroze ili začepljenja zidova vaših arterija", kaže on.

