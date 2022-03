Volkswagen oživio ikonu hipi kulture: Električni nasljednik ima manje cvjetića, ali mnogo više konjskih snaga

Trend elektrifikacije legendarnih automobila nije zaobišao ni njemačkog giganta, kompaniju VW, koja je predstavila električnu verziju ikone pedesetih godina, Type 2 Microbus-a.

Volkswagen

Trend elektrifikacije legendarnih automobila nije zaobišao ni nemačkog giganta, kompaniju VW, koja je predstavila električnu verziju još jedne ikone pedesetih godina, Type 2 Microbus-a.

Volkswagen ID.Buzz

Nakon pet godina informacija koje su servirane na kašičicu, Volkswagen ID.Buzz je konačno ugledao svjetlo dana. Na virtuelnom događaju održanom 9. marta, predstavljena je moderna, električna verzija legendarnog Type 2 Microbus kombija iz pedesetih godina prošlog vijeka.

Novi električni automobil će stići na tržište Evrope do kraja ove godine, zajedno sa ID.Buzz Cargo, komercijalnom, transportnom verzijom ovog modernog automobila. Specijalna verzija, sa dužim međuosovinskim razmakom za tržište SAD najavljena je za 2023. godinu, dok se prodaja očekuje tokom 2024.

Transformacija proizvodnje

Iako je bilo premijerno predstavljanje modela automobila koji bi trebao da se nađe na putevima u Evropi do kraja godine, VW je izostavio neke ključne informacije poput cijene novih vozila. Ono što znamo je da će ID.Buzz biti ključni korak transformacije ove kompanije iz tradicionalnog zagađivača životne okoline koji lažira rezultate emisije svojih vozila do modernog proizvođača “zelenih” vozila.

MEB arhitektura

VW navodi da će ID.Buzz biti primjer nove MEB, modularne električne arhitekture ove kompanije, i biće među prvim električnim kombijima kojima su ciljna grupa porodice i putovanja. Pogledajte kako MEB arhitektura izgleda u praksi:

Volkswagen MEB, modularna električna arhitektura

Spoj tradicije i modernih rješenja

Novi kombi je doživio izmjene u odnosu na koncept koji je predstavljen prije pet godina, sa drugačijom prednjom rešetkom, većim usisnicima vazduha i četvrtastijim izgledom, sa oštrijim ivicama i nešto višim profilom. VW se potrudio da maksimalno ispoštuje neke elemente originalnog dizajna, pa ID.Buzz dolazi u prepoznatljivoj dvobojnoj limun žuto-bijeloj šemi i još 10 drugih kombinacija boja.

Novi motor i autonomija baterije

Evropska verzija koja je nama zanimljiva dolazi sa baterijom kapaciteta 81 kWh od kojih je korisniku na raspolaganju 77 kWh. Električni motor pokreće zadnju osovinu, koja na raspolaganju ima 201 konjsku snagu, dok je maksimalna brzina limitirana na 145 km/h, što i nije loše s obzirom da stari Type 2 kombi nije mogao da ide više od 90 km/h, i to često samo nizbrdo.

Osim cijene VW nije otkrio ni informacije o tome koliko kilometara ID.Buzz može da pređe sa jednim punjenjem baterije, ali sve govori u prilog da će to biti blizu 500 kilometara. Punjenje se obavlja preko AC punjača snage 11 kW, dok će brzi DC punjači moći da dopunjavaju bateriju snagom do 170 kW, odnosno od 5 do 80 odsto za samo pola sata, što je zaista impresivno.

Ono što je interesantno je da će ID.Buzz biti opremljen dvosmjernim punjačem, što znači da će auto moći da se koristi kao izvor napajanja drugog automobila ili čak cijele kuće.

Nakon čudne generacije krosover automobila koji nisu ni džipovi ni karavani, VW predstavlja potpuno novi format na tržište električnih automobila – mikrobus. Poenta je prostrana unutrašnjost koja vas obara s nogu čim kročite u automobil koji dolazi standardno sa pet podesivih sjedišta i verzijama sa šest i sedam sjedišta, koje će se pojaviti naknadno.

Enterijer

Kada je enterijer u pitanju Volkswagen ID.Buzz ima dva 10-inčna ekrana od kojih je jedan ispred vozača, a drugi na sredini komandne table, sa opcionim 12-inčnim ekranom. Iz matične kompanije najavljuju da će se softver ažurirati u letu i da će podržavati Android Auto i Apple CarPlay.

Jedna od najvećih prednosti ovog automobila je njegova modularna unutrašnjost, sa potpuno uklonjivom centralnom konzolom koja se može pomjeriti u sredinu zadnjeg reda sjedišta kako bi se napravio sto za rad i prostor za gedžete.



Volkswagen ID.Buzz ima enterijer potpuno bez kože i koristi reciklirane materijale i tkanine koje se prave od plastike iz okeana i recikliranih PET flaša. Kada bude predstavljen, Volkswagen ID.Buzz će se pridružiti ID 3, ID 4 kompaktnom SUV-u i ID 5 kupeu, koji će uskoro biti predstavljen, kao najnoviji dio njihove linije električnih vozila. Pogledajte kako izgleda Volkswagen ID.Buzz:

Volkswagen ID.Buzz

Vanvremenski dizajn

Ideja da se legendarnim vozilima udahne život, kroz električne motore i moderni dizajn nije ništa novo, ali je popularan koncept jer pored modernog dizajna igra na kartu nostalgije, a to se više puta u istoriji pokazalo kao dobra strategija. Uostalom, iako je prvi model sa trake sišao 1950 godine Type 2 Microbus je bio mega popularan i šezdesetih i sedamdesetih godina, pa se postavlja zbog čega insistirati na novim konceptima kada već imamo vanvremenski dizajn koji je prepoznatljiv i koji pola decenije skreće poglede prolaznika.

Kako se vama sviđa ideja oživljavanja klasičnih modela automobila?