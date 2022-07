Godine su za nju samo broj: Sofija Vergara proslavila 50. rođendan (FOTO)

Sofija Vergara proslavila je 50. rođendan u uskoj žutoj haljini.

Izvor: Profimedia

Kolumbijska glumica Sofija Vergara proslavila je 50. rođendan u jednom restoranu u Los Anđelesu. Sofija važi za najplaćeniju i jednu od najljepših glumaca, zbog čega je prati glas da "najbolje stari".

Zato je jednom prilikom otkrila pravila u ishrani kojih se strogo pridržava, a najnovijem izdanjem je dokazala da joj godine ne mogu ništa. Ona je rođendan proslavila u krugu porodice i prijatelja, a za tu priliku izabrala je pravi ljetnji autfit.

U dugačkoj i uskoj haljini žute boje, Sofija je nasmijano pozirala fotoreporterima, ali niko nije mogao da odoli njenom stajlingu. Poznata je kao neko ko ne voli predimenzionirane odjevne komade, kao i da preferira odjeću koja ističe njenu figuru.

Naravno, ni ovoga puta nije izostao bujni dekolte, koji glumica često ističe. Sofija je uz ovu haljinu uparila sandale sa visokom potpeticom i platformom, pa je još jednom opravdala titulu "kraljica platformi".

Izvor: Profimedia

S obzirom na to da boja ova haljine upada u oči i u mrklom mraku, na mrežama su već mnogi polemisali da li je Sofija sa posebnim razlogom izabrala baš nju ili je to sasvim slučajan izbor. Zapravo, mnogi aludiraju da nije srećna što puni 50, ali ako je suditi po njenom osmijehu, reklo bi se da je to daleko od istine.

Žuta boja je poznata kao boja sreće, optimizma, topline i nade.

Modni stručnjaci su često isticali da se žuti odjevni komadi biraju u trenucima kada želite da se osjećate bolje, jer ta boja odmah popravlja raspoloženje. Da li je to slučajno ili ne, ne znamo, ali jedno je sigurno: Sofija i dalje izgleda prelepo.

Izvor: Profimedia

Pogledajte i neka od najlepših izdanja glumice:

(MONDO)