Porno glumica u paklu droge: Bila sam moćna i bogata, ali niko ne zna šta je iza kamere

Britni De La Mora, jedna od najpoznatijih porno zvijezdi, odlučila je da progovori sve o porno industriji zbog koje je promijenila život iz korijena.

Izvor: Instagram/brittnidelamora

Britni De La Mora (35) bila je jedna od najpopularnijih porno zvijezdi, koja je pod umjetničkim imenom Džena Prisli nastupila u 300 filmova za odrasle. U svijet porno industrije ušla je jako mlada, a ogromna zarada ju je umalo koštala života.

Britni u svojoj ispovesti otkriva da se borila sa zavisnošću od droge, zbog čega je jedva mogla da plaća stanarinu. Kako kaže, njen život je svima izgledao bajno i sjajno, a niko nije znao šta se zapravo dešava iza kamere.

"Bilo je perioda u pornografiji kada sam zarađivala mnogo. Kad sam tek počinjala, imala sam oko 30.000 dolara mjesečno jer sam radila svaki dan. Vozila sam novi Mercedes i kupovala svaku firmiranu torbu. Stvarno sam bila moćna", priznala je bivša porno glumica koja je ubrzo postala zavisnica od droge.

"Jedva sam plaćala stanarinu zbog svoje teške zavisnosti. Trošila sam hiljade dolara nedjeljno na drogu. Počela sam s kokainom, ali vrlo brzo sam se navukla i na heroin. Osjećala sam se odbačeno kao dijete, u mojoj porodici je bilo puno haosa i animoziteta, tako da sam počela da tražim ljubav i prihvatanje na pogrešnim mjestima", prisjeća se Britni koja je u pornografiju uplovila sa samo 16 godina.

"Kada su mi prijatelji rekli da idu u klub, otišla sam s njima i jako se napila. Bilo je to moje prvo iskustvo u striptiz klubu. Nosila sam plavu kosu i aparatić za zube, a oni su me samo stavili na scenu te noći", otkriva bivša porno glumica kojoj su dvojica porno producenata rekli da snimaju "romantične filmove" i da joj je suđeno da postane zvijezda.

"Bila sam naivna, ali ne toliko. Znala sam da misle na porniće. Tako sam postala porno glumica s punim radnim vremenom, zbog čega su me izbacili s fakulteta. Navukla sam se na droge jer mi je reditelj rekao da sam debela i da moram da smršam. Imala sam 48 kila. To me je uništilo jer sam se godinu dana prije liječila od anoreksije i njegove riječi su djelovale kao okidač", rekla je Britni.

Nakon bakinog nagovaranja, Britni je počela da ide u crkvu i na odvikavanje, pa je započela novi život 2012. godine. Krenula je u crkvu u kojoj je propovjedao Ričard De La Mora, u kog se godinu dana kasnije zaljubila.

Par se vjenčao 2016. i od tada zajedno propovjedaju. Par je u braku dobio jedno dijete, a sada čekaju i drugo!

(MONDO)