IN i OUT jakne za jesen/zimu: Pregledajte garderober i odložite ove modele na dno ormara, barem za sada

Ako tražite jaknu koja će vam dobro služiti tokom hladnijih mjeseci, znajte da su ovo IN i OUT trendovi

Izvor: Instagram

Jesen i zima su nezamislive bez toplih i udobnih jakni, jer su one osnova svakog stajlinga. Dakle, ako tražite komad koji će vam dobro služiti tokom hladnijih mjeseci, znajte da su trendovi ove sezone malo drugačiji.

Iako nam se čini da nam ovih dana ne trebaju toplije jakne, fashion dame koje ništa ne prepuštaju slučaju već su u potrazi za jaknama koje će nam bez sumnje uskoro trebati.

Iako su već nekoliko sezona najpopularniji kaputi, jakne imaju i svoje prednosti jer su veoma praktične i tople, a odlično idu uz trendi maksi suknje i bajkerske čizme. Kako se trendovi mijenjaju, donedavno najpopularnije jakne su zamijenjene drugim modelima.

U nastavku saznajte koje su jakne in, a koje out:

IN su jakne od vunene tkanine, a OUT su one sa satenskim sjajem

Jakne od vunenih materijala, odnosno mješavine vune i drugih tkanina, veoma su popularne među ljubiteljima minimalističkog stila, a posebno su pogodne za elegantan stajling. Funkcionišu kao ključni komad, a u njima uvijek izgledate dotjerano, čak i ako je ostatak outfita ležerniji. S druge strane, jakne satenskog izgleda odložite na dno ormara, barem za sada.

IN su jakne sa krznenim detaljima, a OUT sa detaljima resa

Ako ste zaljubljeni u svoju jaknu sa resama, moraćete da je odložite na neko vrijeme jer su njeno mjesto na ljestvici popularnosti zauzeli modeli koji imaju krznene detalje i već neko vrijeme su hit među trendseterkama. Tzv. pilotska ili bajkerska jakna se pokazala kao svestrana i izuzetno praktična jer je možete nositi sa svime što imate u svom ormanu, a nosi i neodoljivi cool vibe.





IN su jakne sa integrisanim šalom, a OUT su one sa podignutim okovratnikom

Svake sezone postoji jakna koja u potpunosti osvoji profile poznatih ljubitelja mode na Instagramu, a ove jeseni i zime Totemeova jakna Harvest bi mogla da ima taj status. To je Instagram fenomen i trenutno najpoželjniji komad koji svi žele. Ležerni kroj sa blagim A-krojem i integrisani šal čine ga zaista posebnim i pogodnim za mnoge prilike. Jakne s podignutim okovratnikom neće biti toliko popularne ove sezone.

IN su puffers, a OUT su parke

Apsolutni favorit kada je praktičnost u pitanju tokom hladnijeg perioda su trendi pufer jakne, pa ako se još niste opskrbili ovakvim modelom, krajnje je vrijeme da to učinite. Osim što su praktični i savršeni za jesen i zimu, oni će vas zagrijati, a pri tome izgledaju nevjerovatno cool. Kombinujte ih sa, na primjer, dugom suknjom i čizmama za mladalački izgled sa buntovnim vajbom.

(Wanted.rs)