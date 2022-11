Analitičarka razotkrila: Šta znači kad nešto sanjate, a to se obistini?

Katarina Radak otkriva šta znače snovi koje najčešće sanjamo, kao što su intimni odnosi, smrt dragih osoba i slično...

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Koliko često ste sanjali da imate intimne odnose sa nekim ili da vam je draga osoba preminula? Da li smo zaista u stanju da predvidimo budućnost i koje nam t signale šalje podsvijest, otkrila je Katarina Radak, analitičar snova.

"Uvijek me je strah kada negde istupim prvi put jer ljudi nisu upoznati sa temom, a za ovu temu možemo da kažemo da je 'iza vrata' psihoterapeuta. Najhrabriji psihoterapeuti su se bavili snovima. Analiza snova je tema koja je izašla među svijet koji želi da radi na sebi. Tu se javlja moj strah kako će ljudi da dožive te stvari, da li će shvatiti kao rad na sebi ili će uzeti sanovnik. Velika je borba da objasnim šta je to. To je dio nauke, psihologije. Nema potrebe da imamo spekulacije da li je to deo nauke ili nije, da li snovi mogu da nam objasne šta će se dogoditi u budućnosti.

Najbolje je da je shvatimo kao neki psihoterapijski proces i onda ćemo biti najbliži onome što su naši snovi. Neću to da isključim, ali snovi mogu da budu proročki, što piše u literaturi i svako može to da pročita. Snove treba koristiti kao alat za rad na sebi, da nam pokažu gde smo i šta smo, šta mislimo, šta je najbolje... kao analiza nesvjesnog djela psihe. Ko gleda sanovnik on se zabavlja i nagađa. Snovi nam pokazuju gde smo stigli sa radom na sebi, šta je to ostalo u nama, šta valja popraviti i da li smo zaista uradili ono što mislimo da jesmo. Kao neka ček lista stvari koje smo obavili", priča Katarina.

Prema riječima Katarine Radak snovi mogu da ukažu na dosta toga.

"Najbolje je da ljudi to dožive. Moja seansa izgleda kao psihoterapija. Sa klijentima ne razgovaram o svim mogućim problemima kao što se radi na psihoterapiji, isključivo radim na snu. Iz svakog sna izvučem ono što daje presek nesvjesne psihe u tom trenutku. Ta nesvesna psiha zna i šta je prioritet, šta je goruća tema i šta treba pod hitno da se rešava i tu nema greške."

Analitičarka snova je otkrila i šta sve klijenti sanjaju.

"Ima dosta klijenata koji sanjaju da se ljube sa nekim pa ostanu u tome. Ako sanjamo baku koja je preminula i koju teško možemo da prežalimo, dešava se da tu teskobu energetski prenesemo kroz dan i bude nam teško. Onda dođemo na analizu i shvatimo da baka nije baka ili nisu roditelji ako smo o njima mislili ili dečko sa kojim smo se ljubili nije taj dečko, već su oni samo simboli za nešto što je u nama. Često kažem: 'Sve što je u snu to si zapravo ti. I kada sanjaš Peru, Miku i Žiku potraži ih u sebi jer su oni zapravo simbol za nešto što mi nosimo.' Recimo da sada neko sanja mene, sanjaće me samo zato što ja imam te neke aspekte koji su njemu potrebni ili trebada se integrišu. Ako neko sanja nekoga koji 'nije sam svoj' to je opet nešto u toj osobi što šalje signal da se sačeka ili prikoči, odnosno obrati pažnja na pojedine osobine kako bi se one ispravile. To je korektivna uloga snova", rekla je Katarina.

Analitičarka je otkrila i šta znače intimni odnosi u snovima.

"Vrlo često mi dolaze klijenti koji sanjaju intimne odnose. Sve se posmatra na simboličkom nivou. Kod tinejdžera malo češće jer njima divljaju hormoni, pa zato kod njih možemo da posmatramo na objektivnom nivou. Objektivni nivo znači da se san bukvalno shvati. Na primjer, sviđa mi se neka djevojčica ili dječak, a ja sam neki pubertetlija i sanjam te stvari i to je skroz ok. Odrasli nemaju taj mehanizam. Odrasli imaju mehanizam da ulaze u seksualne odnose kroz snove, kakvi god oni bili, da bismo zapravo opet kroz simbol videli šta mi zapravo integrišemo ili ne."

Katarina je objasnila i šta su arhetipski snovi.

"Sanjamo neke osobe i kako smo ih doživeli, kao uspješne, harizmatične, neuspješne, i tako će ta osoba poslužiti kao simbol. Tu ništa nije strašno. Međutim, ako imam problem sa nekim ljutim neprijateljem ili slično, ja ne mogu direktno da sanjam tu osobu ili nekoga ko me je jako povrijedio i ostavio ili neko ko je preminuo i ne možemo da ga prebolimo. Ne mogu da sanjam direktno tu osobu. Moram da izvršim zamjenu i da sanjam nekog drugog kako bi mi psiha lakše prihvatila. Ne možemo da se vodimo izrekom s neba, pa u rebra, jer to je naša psiha, a ne kompjuterski program. Ublažavam taj lik koji ne mogu da podnesem nekim drugim. Svaki analitičar zna šta je u biti tog simbola i šta ta osoba u biti nosi. Kako se to radi? Pitam osobu šta ga asocira na određenu osobu. Kaže da je vredan, radan, ima djecu, ovakav, onakav... meni dolaze jako značajne informacije o samom snevaču, a on u stvari priča o nekom drugom, a ja znam da priča o sebi", rekla je Katarina.

Ona je objasnila šta nam se zapravo dešava ako se pojavi momenat da se san ostvari.

"Ako govorimo o snovima kao planovima onda može, ali ako govorim o snovima kao sadržaju, kao slike koje gledamo, to jesu proročki snovi. Jedan do dva odsto stanovništva na ovoj zemaljskoj kugli ima proročke snove. Šta znači proročki san? Sanjam saobraćajnu nesreću i sanjam roditelja, sestru, brata i ako se obistini baš tako kako sam ja sanjala da se odigralo i na javi u kraćem vremenskom periodu to se može nazvati proročkim snom. Proročki san mora da se ostvari ili u suprotnom nam ničemu ne služi. S druge strane imamo prekognitivne snove koji su predviđajući. Proročki i predviđajučki nisu isto. Naše nesvjesno stanje je kao mjesto sa milion radara, mnogo je inteligentnije nego naša svijest. Šta mi tamo sve držimo, kakve poruke, kakve informacije to svijest ne bi mogla ni iz zaleta. Kažu čak da je 95 odsto nesvjesno, a da je samo pet odsto svijesti. Tu imam informacije koje se dugo, dugo talože i u jednom trenutku se obistini ono što će se desiti, ali pretpostavila sam na nesvjesnom nivou, nisam bila svjesna toga. I onda se pitamo kako smo nešto sanjali ili predvidjeli? Nismo ništa predvidjeli, prosto smo imali te informacije i to je izašlo kroz san", ispričala je Katarina Radak u emisiji “Vikend na K1”

MONDO/K1