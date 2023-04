Modna priča Marka Fehera otvara prvi "Creative & Fashion Industry" u Banjaluci

Kad kažemo posebnost, talenat i upornost, kada kažemo svjetska modna scena, angažovana umjetnost, kada kažemo Banjaluka... Nedvosmisleno, jedno ime stoji iza svega toga - Marko Feher.

Upravo ta njegova posebnost, talenat i upornost, kao i sjaj kojim blista na svjetskoj modnoj sceni, neki su od razloga je zašto će baš njegovom revijom biti otvoren prvi "Creative & Fashion Industry" koji će se održati 15. i 16. juna u Kulturnom centru Banski dvor.

I ovoga puta, njegova kolekcija obećava stroge forme, savršen tailoring, scenske komade u koje je već oblačio velika imena show biznisa. Ali, to nije sve jer ovaj događaj prati pozadinska priča, koja je, zapravo, temelj ovog dvodnevnog događaja. Naime, posjetici će, sasvim sigurno, biti u prilici da vide i dožive koliko daleko možemo dosegnuti s modom, kako u vidu mijenjanja narativa, tako i promocijom svoje ekonomije i preduzetništva, koje prati kvalitet i naše znanje.

Marko Feher oštrim krojevima razbija predrasude modno konzervativnog Balkana, a modnu scenu samouvjereno kreira po svom. Podsjećamo, Marko se prvi put javnosti predstavio kao student Univerziteta u Banja Luci, kada je kolekcijom “Virdžina”, dokazao da je moda za njega već tada, kao početniku, bila puno više od manekena i garderobe.

Moda je već godinama njegovo sredstvo za slanje društveno odgovornih poruka, za analizu društva i lošeg u njemu, poligon rasprava i prostor za promjene. Znanje je sticao i na prestižnom londonskom Central Saint Martinsu, a svoje kreacije i kolekcije izlagao od Zagreba, Beograda, Sarajeva, preko Londona, sve do Vankuvera. Uprkos konzervativnoj sredini u kojoj živi i stvara, od svojih početaka propitivao je tradicionalne vrijednosti i duboko ukorijenjene stroge norme koje društvo nameće svakom svom pojedincu, jasno kritikujući ono što ne valja i što koči savremenog čovjeka i njegov put ka kvalitetnijem i slobodnom životu.

Slobodno možemo reći da je Marko Feher dio onog "velikog" i "svjetskog" modnog šlaga, dizajnerska vizija i umijeće kojim se neizmijerno ponosimo, jer je naš, sa ovih podneblja.

Njegove modne poruke poput "Ljubav na sva tri jezika", "He said Yes", "Nema problema", nose i određenu dozu težine kojom je razbijao tabue, predrasude, kalupe, koji su ustaljeni ali i pogrešni. Njegove kolekcije osim moćnih, upadljivih krojeva i originalnih printeva, nose priču o porodičnim odnosima, korijenima, o rodnim ulogama, ravnopravnosti i još mnogo drugih važnih tema, koje uvijek dopru do publike i potaknu na raspravu.

"Creative & Fashion Industry" u centar dešavanja stavlja najnovije modne trendove, te da će u dva dana od Banjaluke načiniti blještavi modni centar, predstavljajući ono najbolje iz regionalnog kreativnog svijeta.

Dizajneri, producenti, scenografi, fotografi, kostimografi, vizažisti, frizeri, umjetnici i svi koji u svojim sferama djeluju na najprofesionalniji način, pojedinačni su elementi velike slagalice, koja uljepšava i unapređuje život svakog od nas.

Akcenat je na značaju svakog od njih i predstavljanju potencijala koje Banjaluka ima, kako sa aspekta proizvodnje, tako i sa aspekta saradnje sa kreativcima i pojedincima iz drugih gradova i država.

"Creative Fashion Industry" će tokom dva dana spektakla pokazati moć simbioze kulture i mode, kroz oči privrede i industrije, bez kojih nijedna zajednica ne može da funkcioniše u punom potencijalu.

Program čine nastupi regionalnih i svjetskih modnih dizajnera, koji će svoje kreacije predstaviti pred zvanicama iz kulturnog i javnog života Švajcarske, regiona i BiH, dok će obje večeri biti zatvorene zabavama iznenađenja, uz mnogobrojne muzičke nastupe, te ostale interesantne aktivnosti.

Misija ovog događaja je direktan uticaj na razvoj kulture, umjetnosti i turizma grada Banjaluka, kroz pozitivan impakt koji modna industrija ostvaruje.

Organizator događaja je "MODA" d.o.o. Banja Luka i "MDK" Cirih, Švajcarska, a svrha projekta je publikacija i ekspanzija već postojeće saradnje, kao i promocija turističkog potencijala i uspostavljanje poslovne zajednice između privrednika iz Republike Srpske i Švajcarske koji funkcionišu i/ili imaju namjeru da poslovno učestvuju i doprinose ovoj oblasti.

