Odlazite u solarijum da pripremite kožu za SUNČANJE? Doktorka upozorila na OPASNOST

Pogledajte korisne savjete za sunčanje kože tokom ljeta. U vezi jednog većina greši!

Izvor: Marko Marcello/Shutterstock.com

Iako je početak juna, temperature nisu još uvijek dostigle svoj vrhunac, ali to ne znači da neće. Svakako neizostavni dio svakog ljeta jeste izlaganje suncu i UV zracima. I dok jedni obožavaju da se sunčaju satima kako bi dobili preplanuli ten, drugi se skrivaju u hladu.

Takođe, ima i onih koji vjeruju da će im "bazični" ten pomoći da ne izgore na suncu, te rado prije dolaska ljeta odlaze u solarijum. Ali, kako stručnjaci upozoravaju, u pitanju je samo još jedan mit i može samo da bude još više štetno po vas.

"U stvarnosti, preplanulost je znak oštećenja kože od previše ultraljubičastog (UV) zračenja", napominje dermatološkinja dr Hiba Injibar. S toga, vaša koža je i dalje podložna suncu čak i ako ste prije toga preplanuli.

"Kada je koža izložena UV zračenju, ona proizvodi melanin - pigment koji koži daje boju. Melanin pomaže u zaštiti kože od UV zraka, ali ne može sve da ih blokira. UV zraci i dalje mogu da prodru u kožu i direktno oštete DNK unutar naših ćelija kože", nastavlja doktorka.

Izvor: Shutterstock/Lea Rae

Takođe, ovakva priprema kože prije odlaska na more može da vas dovede u rizik od potencijalnog melanoma, raka kože. I ne samo to, na ovaj način možete da uzrokujete prerano starenje kože, a to niko ne bi volio. Kako ističe dalje doktoka, upravo to može da dovede do pojava bora, staračkih pega, pigmentacije i grube, neujednačene teksture kože.

Savjeti za zdravo sunčanje

Najbolji način da zaštitite svoju kožu od štetnih sunčevih UV zraka je da u potpunosti izbjegnete sunčanje, naglašavaju stručnjaci. Međutim, ako već morate da se islažete suncu, poželjno je da nosite zaštitnu odjeću, kao što su šešir sa širokim obodom i naočare za sunce, kao i da koristite kremu za sunčanje širokog spektra sa SPF 30 i više.

Važno je da kremu nanosite na svaka dva sata kako bi korisno delovala. A ako plivate, vježbate ili se znojite zbog vrućine, poželjo je da kremu sa zaštitinim faktorom koristite češće, čak i ako je krema za sunčanje označena kao vodootporna.

(MONDO)