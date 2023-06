VIKTORIJA BEKAM SPREMNA NA SVE - BOL, GLAD I OTPOR: Zbog izgleda bode 24 IGLE U LICE, a najekstremnija je u ishrani!

Kako izgleda njega kože, isrcpljujuće vježbe i poseban režim ishrane Viktorije Bekam?

Izvor: Profimedia/RUBA

Viktorija Bekam godinama prkosi mladolikim izgledom, savršenom kožom i figurom. Dok mnogi širom svijeta misle da je riječ o botoksu i ubrizgavanju filera, vlasnica modne imperije otkriva da je sve zadužen tretman koji košta više od 800 evra, a kom se podvrgava dva puta godišnje. Zove se Morfeus 8, a poznat je kao najbolnija neinvazivna kozmetička procedura na svijetu koja uključuje ubadanje 24 igala u lice.

Viktorija je često krasila naslovne strane zbog načina života. Oduvijek praktikuje strog režim ishrane, što je jednom prilikom potvrdio i Dejvid Bekam, kada je istakao da je zabrinut za njeno zdravlje. "Nažalost, oženjen sam nekim ko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuvano povrće, rijetko će napraviti izuzetak. Jedino kada je htjela da pojede nešto s mog tanjira, bilo je kada je nosila našu ćerku Harper i to je bilo nevjerovatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, ali znam da to nije jela od tada", ispričao je Bekam tada.

Kako izgledaju njega, trening i ishrana vlasnice modne imperije? Saznajte u nastavku!

KOŽA

Viktorija Bekam se kune u čuveni Morfeus 8 kojim postiže stimulaciju za podmlađivanje oštećene i tanke kože. Tretman predstavlja najnoviju generaciju aparata koji kombinuju sve prednosti tretmana mikroiglicama i radiofrekvencije.

"Viktorija voli svoje kozmetičke tretmane i spremna je da isproba nove tehnike kada je u pitanju održavanje dobrog izgleda kože. Morfeus 8 primjenjuje na svakih šest mjeseci. Nije za one slabog srca. Ona ima anestetičku kremu za utrnuće na koži 90 minuta prije tretmana, a potom u lice ubada 24 igle od 4 milimetra. Radio frekvencija se prenosi kroz igle, koje prolaze do tkiva ispod njene kože. To je bolno, ali Viktorija se kune u to jer joj koža tako dobro izgleda", navodi izvor blizak Viktoriji Bekam.

Vidi opis VIKTORIJA BEKAM SPREMNA NA SVE - BOL, GLAD I OTPOR: Zbog izgleda bode 24 IGLE U LICE, a najekstremnija je u ishrani! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ victoriabeckham Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagaram/victoriabeckhambeauty Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia/TOPS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia/CRHA/JUPA/JOAL Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia/TOPS Br. slika: 11 11 / 11

Nakon tretmana, modnoj dizajnerki je potrebno dva dana se oporavi, kako bi modrice sa lica nestale. Osim bolne procedure, Viktorija je 2011. detaljno govorila o svojoj rutini. "Jutro počinjem tako što poprskam lice hladnom vodom da poništim natečenost od prethodne noći. Ovaj mali savjet sam naučila od Melani Grant, mog omiljenog lica. Naučila me je da potopim lice u ledenu vodu, ali većinu jutra koristim samo ledeno hladnu vodu iz česme", rekla je Viktorija i dodala:

"Manji i bolji proizvodi su pravi put. Nemam vremena, ni strpljenja da se petljam sa deset različitih proizvoda odjednom. Tokom svih ovih godina sam naučila koji sastojci rade za moju kožu. Volim da koristim veoma moćne formule koje imaju mnoge prednosti i uključuju ključne aktivne sastojke kao što su niacinamid, hijaluronska kiselina i TFC8 tehnologija profesora Augustinusa Badera. Sadrži sve ove ključne sastojke, plus vitamin E i ekstrakt ploda masline, koji pomažu u zaštiti od slobodnih radikala i oštećenja plavog svjetla, što mi je izuzetno važno", kaže Viktorija Bekam.

VJEŽBANJE

Viktorija na Instagramu često objavljuje snimke treninga. Pratioce je iznenadila kada je pokazala kako radi čučnjeve sa olimpijskom šipkom. "Pratim svoj trening koji mijenjam iz dana u dan da bih se fokusirala na različite dijelove tijela. Danas se fokusiram na snagu gornjeg dijela tijela, uz kombinaciju vježbi sa trakama otpora", napisala je u jednom od snimaka.

"Uvijek sam se pomalo plašila tegova, ali ispostavilo se da ih volim. Imam čak i specijalne rukavice za njih. Dobro je promijeniti stvari i pustiti tijelo da se iznenadi zbog sljedećeg što ga čeka. Sada imam mnogo više mišićnog tonusa", objasnila je modna dizajnerka koja je prešla na treninge snage. Viktorija ističe da je istezanje nakon treninga ključno.

Vidi opis VIKTORIJA BEKAM SPREMNA NA SVE - BOL, GLAD I OTPOR: Zbog izgleda bode 24 IGLE U LICE, a najekstremnija je u ishrani! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/victoriabeckham Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 11 11 / 11

"Našla sam ravnotežu između želje da se zabavljam i disciplinovanja u vezi sa zdravom ishranom i vježbanjem. Kad si mlađi, boriš se protiv tog balansa, ali kad ste stariji, dođete do tačke u kojoj jednostavno znate kako ravnoteža treba da izgleda. Ja samo govorim o onome što meni pomaže", rekla je Viktorija.

ISHRANA

Esktremna ishrana Viktorije Bekam često je glavna tema. Blizak prijatelj njene porodice Rio Ferdinand svojevremeno je izjavio da nikad u životu nije vidio Viktoriju kako jede, a Dejvid Bekam je jednom prilikom rekao da ona konzumira isključivo ribu s roštilja i bareno povrće.

Kako su mediji pisali tokom Evropskog prvenstva 2004, Viktorija nikad nije viđena kako jede bilo šta osim jagoda i vode, a 2009. je priznala da u tom trenutku jede isključivo bobičasto voće i japanski sašimi. Kada je Dejvid Bekam izjavio da je zabrinut jer Viktorija 25 godina jede isti obrok, modna dizajnerka je pojasnila njegovu izjavu.

"Mislim, sad zvučim tako dosadno! Ne. Htio je da kaže da nikad nije upoznao nekoga ko je više disciplinovan u ishrani kao ja. Jedem dosta zdravih masti: ribu, avokado, koštunjave plodove, takve stvari. Ne pijem alkohol, osim ako nemam razloga za to", rekla je Viktorija Bekam koja je ranije u jednom podkastu otkrila da ne jede hranu spremanu u ulju, maslacu i umacima, kao i da izbjegava crveno meso i mliječne proizvode. "Za većinu restorana vjerovatno sam najgora noćna mora. Obožavam povrće kuvano na pari. Volim da kuvam hranu na vrlo jednostavan način", istakla je.

Kako sama za sebe kaže, prilično je ekstremna u svemu što radi - bilo da se njeguje, trenira ili jede.

(MONDO)