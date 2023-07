ARMANI TAKO KAŽE! U ormaru svake žene obavezno je ovih 5 komada odjeće

Evo šta po mišljenju italijanskog dizajnera, Đorđa Armanija, treba svaka žena da posjeduje u ormaru!

Izvor: Profimedia

Kralj mode i stila, kako i ne bi, Đorđo Armani je za života ostavio veliki trag na dizajn odjeće. I ko će bolje da da savjete ženama po pitanju stila, ako ne neko ko je izgradio modnu imperiju, plus Italijan.

Đorđo Armani veoma rijetko daje intervjue, a još rjeđe otkriva tajne savršenog stila, ali kad da, to ostaje urezano. Novinari "Vogue" su svojevremeno upitali Armanija kojih to pet komada svaka dama mora ima u svom ormaru, a evo šta je to izdvojio kralj italijanske mode.

Kao najvažniji komad u ormaru svake žene Đorđo Armani je izdvojio kvalitetnu jaknu.

"Za mene je jakna kamen temeljac kako ženske, tako i muške garderobe. To je svestran komad, koji sam dizajnirao tako da bude ležerna, udobna i iznad svega da ne sputava. Nestrukturirane jakne koje sam 80-ih godina dizajnirao za muškarce i žene postale su moj zaštitni znak, a čini se da sve ostalo proizlazi iz ovog jednostavnog komada kog stalno modno preispitujem i revidiram", otkrio je svojevremeno dizajner.

Na drugom mjestu našlo se udobno odijelo, a u njegovu listu neophodnih komada u ormaru svake žene spadaju i obična majica, ženstvena bluza i dugačak kaput.

