Svedenost i elegancija: Viktorija Bekam u pantalonama koje svaka žena treba da ima

Viktorija Bekam ponovo je dokazala da je ikona stila!

Izvor: Instagram/screenshot/victoriabeckham

Britanska ikona stila - Viktorija Bekam jednostavno ne zna da omane. Svedenost, elegancija i savršeno usklađivanje boja njen su znak. Gde god da se pojave iz nje plijeni sofisticiran stil. Poznata je po neutralnim bojama odjeće koje odišu luksuzom. Bijela, crna i krem su joj omiljene.

Nedavno je uslikana u komadu odjeće koji svaka žena treba da poseduje u svom ormaru jer jednostavno - idu uz sve. U pitanju su bijele široke pantalone. Mogu da se nose na štiklu, baletanke, za svečane, ali i one opuštenije i svakodnevne prilike.

Nedavno je nekadašnja članica popularne muzičke grupe "Spajs grls" uslikana sa svojim suprugom Dejvidom Bekamom na utakmici između Majamija i Orlanda. Za tu priliku ona je izabrala bijele pantalone sa širokim nogavicama i plitkim strukom - kao one iz 90-ih. Ove "must have" pantalone uptopunila je crnim kožnim kaišem ukrašenim srebrnom kopčom. Gore se odlučila se za crnu majicu bez rukava okruglog izreza. Za obuću je odabrala štikle s platformom u skladu s gornjim dijelom i tako izdužila svoju vitku siluetu. Kao i obično, celokupno izdanje je odisalo jednostavnošću, ali i elegancijom.

Izvor: Instagram/screenshot/victoriabeckham

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:14 Šminkanje Viktorija Bekam Izvor: Instagaram/victoriabeckhambeauty Izvor: Instagaram/victoriabeckhambeauty

(MONDO)