Stavke u CV-u koje odbijaju poslodavce: Fotografija ne može bilo koja, a ovo je najveća GREŠKA zbog koje odmah ISPADATE

Da li znate šta sve odbija poslodavca u vašem CV-u?

Izvor: Shutterstock/Mangostar/Youtube/PRVA/Screenshot

Pisanje radne biografije mnogima teško pada, čak postoje firme i agencije koje se su specijalizovane za to. S druge strane, na Internetu se može naći pregršt savjeta, tako da više ne znate koji pre da poslušate. Kako napisati dobar CV koji će se izdvojiti u moru drugih kandidata i odeševiti poslodavca?

Osnovi podaci koje jedan CV treba da sadrži su ime i prezime, lični podaci, fotografija, obrazovanje, radno iskustvo, meke i ostale vještine... Najčešću grešku koju na samom početku mnogi prave kada apliciraju za posao jeste upravo odabir fotografije. Iako se čini kao prilično jednostavna stvar, pogrešan izbor fotografije može da ostavi i pogrešan prvi utisak. Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije gostujući na Prva TV istakla je bilo kakva diskriminacija na osnovu izgleda ne dolazi u obzir.

"Ličnost se gleda u cjelini. Bitno je kakvu novu vrijednost kandidat donosi kompaniji, odn. da li se on uklapa u kompanijske vrijednosti", dodala je, a zatim se osvrnula na to šta je najbitnije da sadrži CV. Na prvom mjestu, bitno je da on sadrži "poruku o vama", da bude sažet i da nema slovnih i pravopisnih grešaka.



Miloš Turinski ispred "Infostuda" objašnjava da po zakonu vi niste u obavezi da priložite fotografiju u svoju radnu biografiju jer je u pitanju diskriminatorna stavka. Međutim, ukoliko se odlučite da je priložite, trudite se da i ona bude profesionalna kao i ostatak CV-a, bez filtera, izmjenjenog i drugačijeg ličnog

On ističe da uvijek treba stavljati relevantno radno iskustvo koje je u skladu sa oglasom za posao za koji konkurišete. CV treba da bude sažet i napisan na jednoj strani. Inače, u prosjeku jedan HR (menadžer za ljudske resurse) provede osam sekundi za čitanje CV-a. Takođe, imajte na umu da je svaki poziv i oglas za posao jedinstven. Kandidat prije apliciranja treba da se upozna sa kompanijom i njenim vrijednostima. Imajte to na umu!

Šta je to što još odbija poslodavce?

Vjerovali ili ne, u pitanju je imejl adresa. Većina ljudi je u mladosti pravila imejl koji se sastoji od neobičnih naziva, nadimaka, imenima crtanih junaka itd. Zaboravite na to. Imejl adresa treba da sadrži isključivo vaše ime i prezime, dodao je na kraju Miloš Turinski. Zato, prije nego što kliknete "pošalji", budite sigurni da ste dobro pregledali sve stavke, odabrali profesionalnu fotografiju, ne sa svadbe ili rođendana, i da ste istakli suštinu o vama za datu poziciju.

(MONDO)