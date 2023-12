I posna hrana deblja: Evo na šta treba da obratite pažnju

Da li ste znali da možete da se ugojite iako jedete posnu hranu?

Izvor: Soloviova Liudmyla/Shutterstock.com

Tokom posta mnogi vjeruju da će uz pomoć posnih namirnica da dovedu kilažu u red i izgube par kilograma. Međutim, to može da bude varka ukoliko ne vodite dovoljno računa. I određene posne namirnice mogu da "povećaju" brojke na vagi. Osim toga ima i onih koje izazivaju probleme u stomaku, kao što su nadimanje i gasovi. Veliki post traje sve do Božića, 7. januara 2024. godine, a evo na koju hranu bi trebalo više da obratite pažnju!

"Neadekvatnom posnom ishranom vrlo često ljudi sebe dovode do toga da do kraja posta imaju i po par kilograma viška. Pored toga, može doći i do avitaminoze i gubitka minerala. Posna ishrana treba da bude raznovrsna, sa dosta svježeg voća i povrća, leguminoza, žitarica, odabranih izvora proteina", rekla je na samom početku nutricionistkinja Ivane Šarčević, prenosi K1.

Ona je dala i odgovor na pitanje zašto se gojimo tokom posta:

"Ukoliko nemate dobro osmišljen plan kako ćete se hranite za vrijeme posta, vrlo je moguće da ćete na kraju pretjerati sa unosom ugljenih hidrata. Najčešće je to odgovor na pitanje zašto se gojimo za vrijeme posta", rekla je ona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Za one koji poste na ulju i ribi, postoji veći izbor. Izazov je najveći za post na vodi. Tu mora da bude izuzetno dobro organizovan plan i raznovrsna ishrana koja uključuje mahunarke, žitarice, voće, povrće, izvori proteina. U nedostatku ideja ljudi dolaze do brzih rješenja. Tu se pojavljuje taj višak ugljenih hidrata u vidu tijesta, hljeba, raznih vrsta pita, uz masne namaze, zapržene čorbe sa skrobnim povrćem. Nakon toga suvo ili kandirano voće, razni kolači i torte sa keksom i posnim šlagom.

Kada je unos proteina u pitanju tu su vodeće sljedeće namirnice:

kinoa

tofu sir

leblebije

sočivo

sejtan

soja

Najbolja kombinacija obroka je ako sadrži proteine, ugljene hidrate, vlakna i dobar izbor masti.

(K1/MONDO)