Šta možete slatko da jedete, a da se ne ugojite: Dijetetičarka otkriva 3 slatkiša sa cakom koja ne dodaje kilograme

Ako želite da mršavite i ujedno zadovoljite potrebu za slatkim, postoji rješenje, kaže dijetetičarka.

Izvor: Stock-Asso/Shutterstock

Većina ljudi kad započne dijetu prvo izbacuje ugljene hidrate. Ovo je jedna od najčešćih grešaka prilikom procesa mršavljenja, jer potpuno odricanje od omiljenih slatkiša može da stvori još jaču želju za šećerom. Ako ste nakon praznika odlučili da skinete koji kilogram viška, postoje dezerti koji će biti na vašoj strani. Trik je u korišćenju zdravih namirnica koje pružaju obilje hranljivih stvari, a ukus ostaje isti. Dijetetičarka Destini Mudi otkrila je šta možete da jedete:

Sladoled od banana

Smrznute banane možete da pomiješate sa kremastom smesom poput sladoleda i na taj način dobijete zadovoljavajuću poslasticu. "Kad žudite za sladoledom, ali pokušavate da smršate, to vas stavlja u tešku situaciju. Srećom, postoji rješenje. Stavite smrznute banane u blender sa malo bademovog mlijeka i malo proteina u prahu i dobićete odličan dezert", kaže dijetetičarka za Eat This, Not That.

Jagode sa tamnom čokoladom

Sladak dezert sa zadovoljavajućim ukusom možete da jedete bez griže savjesti. Tamna čokolada ima antioksidanse, ali važno je da izaberete onu sa visokim sadržajem kakaa. Na taj način ćete maksimalno iskoristiti njenu prednost. "Kao i svo ostalo bobičasto voće, jagode su pune antioksidansa koji mogu da se bore protiv upala povezanih sa debljanjem i imaju malo kalorija", navodi dijetetičarka.

Jabuke i badem

Savršena kombinacija zdravih masnoća, ugljenih hidrata i vlakana za dezert koji će zadovoljiti želju za slatkim. "Za razliku od drugih dodataka poput karamele i šlaga, maslac od badema ne sadrži šećer i zasićene masnoće. Umjesto toga, prepun je nezasićenih masti koje su dobre za srce", objašnjava dijetetičarka.

(MONDO/T.V.)