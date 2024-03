SVI SE OKRENULI ZA NAJPOZNATIJOM PLUS SAJZ MANEKENKOM! Nove fotke podijelile internet (FOTO)

Ešli Grejem je privukla veliku pažnju u Njujorku kada se pojavila u prozirnoj bluzi i uskoj teksas suknji.

Htjela to ili ne, Ešli Grejem ponovo izaziva burne reakcije! Najpoznatija plus sajz manekenka uslikana je tokom izlaska iz poznatog restorana u Njujorku. Za ovu priliku obukla je dugačku, usku teksas suknju i bluzu sa prozirnim prugama koju je spustila na ramena i ispod koje se vidio bijeli brushalter.

Ešli je poznata po tome da se zalaže za prirodni izgled. Ponosna je što ima 92 kilograma, često se slikala gola, a proglašena je i za najse**epilniju ženu svijeta. Ipak, ovo modno izdanje podijelilo je korisnike mreža. Dok jedni smatraju da joj teksas suknja stoji prelijepo, drugi pišu da uski modeli ne stoje ženama koje imaju višak kilograma.

"Prelijepa je", "Ja nju obožavam jer ima ogromno samopouzdanje", "Meni se ovo uopšte ne dopada", "Ne razumijem zašto je obukla ovu majicu", "Lijepa je kao anđeo", "Baš joj ne stoji ova suknja", "Kako suknja i 92 kg?", samo su neki od komentara. Podsjetimo se i kako je Ešli otvoreno govorila o fizičkom izgledu:

"Ljudi me često pitaju kako uspijevam da prštim od samopouzdanja i komentarišu moj stil oblačenja. To što imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donji veš, ne znači da želim stalno da vodim razgovore o tome šta je potrebno da imam toliko samopouzdanja. To što sam velika djevojka, ne znači da moram neprestano da vodim ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno, jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo da poradimo", rekla je Ešli jednom prilikom.

Pogledajte izdanje Ešli Grejem o kom se najviše brujalo:

