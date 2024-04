NOVI TREND ZALUDIO ŽENE! ZA SVE JE KRIVA BIJONSE: Na proljeće/ljeto 2024. nosićemo šešire

Pop diva Bijonse donosi novi trend za proljeće/ljeto 2024. godine!

Trendovi dolaze, odlaze, smjenjuju se, a kada dođu ne možemo da ih ne zavolimo. Jedan od njih je kaubojski stil koji je zaludio ljude širom svijeta, a sve zahvaljujući pop divi Bijonse.

Mjesecima unazad Bijonse je mic po mic spremala fanove za vatreno krštenje - izlazak novog studijskog albuma "Cowboy Carter". Tim povodom na društvenim mrežama sa zadovoljstvom je objavljivala fotografije pozirajući u kaubojskim čizmama različitih modela i kaubojskim šeširima. Nije ni slutila da će njen stil da privuče toliku pažnju.

Crni, bijeli, teksas, različitih dimenzija i oboda - šeširi će ovo ljeto biti definitivno u trendu. Em što daju poseban pečat izgledu, takođe štite od sunca i prevelikog zračenja (s obzirom da nas ovog ljeta očekuju visoke temperature).

Osim u TikTok trendove, vestern moda uvukla se i u modne trendove. Iako kaubojski stil nije ništa novo, u 2023. i 2024. godini doživio je procvat. Prema podacima Google Trends-a, pretraživanja kaubojskih čizama u 2023. porasla su za 77%, a ekipa na internetu pretraživala je i kaubojske šešire. Takvom šeširu nije odoljela ni Kim Kardašijan, koja ga je proteklih dana nosila po plaži, piše Index.hr.

Kaubojske čizme na proljeće se savršeno slažu uz razigrane i šarene haljinice i šortseve. Ukoliko im je u kožnim prevruće, postoji savršena alternativa, a to su one od prevrnute kože ili sa rupicama. U kaubojski stil spada i nošenje džinsa, obavezno uz veliki kaiš sa efektnom šnalom, bijela majica ili karirana košulja su plus.

Pogledajte u galeriji kako Bijonse nosi kaubojski stil:

