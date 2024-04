BIVŠI ŠEF MAJKROSOFTA OTKRIVA CAKE TOKOM ZAPOŠLJAVANJA! Jedno obožavaju da pitaju, tri osobine su bitne

Pogledajte šta bivši šef Majkrosofta savjetuje prilikom intervjua za posao!

Intervjui za posao znaju da budu prilično stresni, nezgodni i neizvjesni. Bivši šef Majkrosofta za ljudske resurse otkrio je nekoliko savjeta kako lako da ih pregurate. Kris Vilijams redovno na društvenim mrežama dijeli svoje znanje o korporativnom svijetu. Pišući za Insajder, Vilijams je otkrio da je tokom svog vremena u HR-u za Majkrosoft, većina intervjua zavisila od jednog pitanjakoje je volio da postavlja na samom početku.

"Recite mi nešto što ste naučili u posljednjih nekoliko dana", glasilo je njegove pitanje. Dodao je da njihov odgovor ne mora nužno da se odnosi na posao, već to može da bude "bilo šta, nešto što ste nedavno naučili...

"Možda su naučili kako da prave zaokretne tabele u Ekselu. To može biti istorija pjesnika koga vole ili su naučiti svoje dijete da vozi bicikl. Možda je to samo kako se kuva praziluk. Vidio sam ljude kako pričaju o igrama koje vole i sportovima koje su nedavno zavoljeli", objasnio je on.

Vilijams je otišao korak dalje, objašnjavajući da "savršeni kandidat" već treba da ima pripremljen odgovor. Otkrio je i šta je potrebno jedan kandidat da posjeduje da bio bio kompetentan.

"Postoji nekoliko važnih stvari koje tražim kada zapošljavam. Želim da vidim pametnog, strastvenog učenika koji može da komunicira. Neko ko može pravo da 'zaroni' u bilo koji izazov koji mu se nađe na putu", rekao je za kraj.

