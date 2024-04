Vodič za kupovinu jagoda: Pitali smo nutricionistkinju kako prepoznati dobre, a koje treba preskočiti

Mnogi se pitaju kako da izaberu dobre jagode, a nutricionista-dijetetičar Aleksandra Petrović je objasnila za MONDO na šta treba da se obrati pažnja.

Izvor: Youtube/Screenshot/ASimplySimpleLife

Sezona jagoda je počela i sad je idealno vrijeme da se one konzumiraju i da se sa njima pripremaju neke od najukusnijih poslastica, sladoleda i osvežavajućih pića. Smatraju se kraljicama proleća, a toliko su omiljene da im je u Belgiji posvećen muzej.

Jagode su odličan izvor vitamina C, koji poboljšava zdravlje arterija i nadbubrežnih žlijezda. Samo osam jagoda sadrži više C vitamina od pomorandže. Jedna šoljica jagoda sadrži 51,2 mg vitamina C, što je pola preporučene dnevne doze.

Folna kiselina se preporučuje svim ženama koje žele da zatrudne, kao i onima koje već jesu trudne. Jedna porcija jagoda sadrži 21 mikrograma folne kiseline, koja je važna za razvoj djeteta i prevenciju od nastanka raznih poremećaja.

Kako da znate da li je plod zreo i prirodan

S obzirom na to da su se jagode pojavile, pri njihovoj kupovini važno je da se obrati pažnja na nekoliko stvari kako bismo znali da li je plod zreo i prirodan:

da imaju peteljke

da su plodovi zreli i izgledaju sočno

da su jako crvene boje bez bijelih ili zelenih vrhova

Nutricionista-dijetetičar Aleksandra Petrović objasnila je za MONDO da je važno da se jagode, kao i svako voće, konzumiraju kad im je sezona.

"Sad je malo poranila sezona jagoda tako da je sad idealno vrijeme za njihovo konzumiranje. Kad se jagode jedu van sezone, važno je da se zna da one imaju porice kroz koje lako prolazi supstanca koja se koristi prilikom njihovog prskanja i zbog toga je uvijek bolje da se kupuju kad je njihova sezona", kazala je naša sagovornica.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kakve plodove uvijek treba da biramo

Istakla je da prilikom njihove kupovine, uvijek treba da biramo plodove koji su manji. Dodala je da je jagode najbolje kupovati od osoba koje poznajemo i koje garantuju da je plod prirodan a ne genetski modifikovan. Objasnila je da genetski modifikovane proizvode možemo da razlikujemo od prirodnih.

"Prirodni plodovi su uvijek manji i crveniji i genetski modifikovani plodovi izgledaju drugačije od plodova jagoda koje viđamo u sezoni", zaključila je razgovor za MONDO nutricionista-dijetetičar Aleksandra Petrović.