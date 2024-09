Kako da sobne biljke prežive jesen: Ni slučajno ih ne stavljajte na pod, a trebaće vam krpa, čaj i jaja

Pročitajte kako da sačuvate sobne biljke tokom jeseni.

Počela je jesen, a to je velika promena i za sobne biljke. Sada je vrijeme da ljetne navike ostavite po strani i uvedete male rituale kojima ćete im pomoći. Stručnjaci kažu da je najbolje da ih zalivate ujutru i to uvijek odstajalom vodom sobne temperature. Svakoj biljci treba različita količina vode, a važno je da supstrat bude vlažan, što lako možete da provjerite dodirom. Sobno bilje možete da zalivate čajem jer je to dobro đubrivo, a voda u kojoj ste kuvali jaja, biljci može da da potrebne minerale. Sobnu paprat možete povremeno da zalivate i pivom.