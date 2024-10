U 7. deceniji, a nikad zgodnija nije bila: Demi Mur neće ni da kroči u teretanu, ima trik u koji se kune

U čemu je tajna vitke figure Demi Mur u 61. godini?

Izvor: Profimedia/AFP

Horor film The Substance stavio je Demi Mur u centar pažnje. U njemu su scene u kojima se glumica često pojavljuje naga, a svi komentarišu da izgleda bolje nego ikad. Kako je moguće da Demi izgleda tako dobro u 61. godini, a nikad ne vježba? Trik je u ishrani.

Prema pisanju "Dejli Mejla", Demi Mur se pridržava sirove veganske ishrane. Svakog dana jede hranu koja nije kuvana ili je zagrijana na temperaturi ispod 48 stepeni Celzijusa. Nutricionisti podržavaju ovakav režim ishrane, ali samo pod uslovom da se zadovolje sve nutritivne potrebe.

"Uz ovakvu dijetu, važno je da obratite pažnju na unos kalcijuma, vitamina D i proteina kako bi se izbjegle moguće deficijencije", rekla je Keri Gans, autorka The Small Change Diet.

"Istina je da su određeni nutrijenti dostupniji u sirovom obliku, ali ima i onih koji se bolje apsorbuju kada su kuvani, poput paradajza i šargarepe. Treba biti oprezan sa konzumiranjem i skladištenjem hrane, jer kuvanje pomaže u zaštiti od nekih patogena", rekla je Džesika Kording, autorka knjige The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety.

Osim ishrane, Demi više ne konzumira alkohol.

"Bila sam skoro 20 godina trezna, a onda sam imala pauzu. Sada sam ponovo trezna već više od 12 godina. Kada provedete toliko godina bez pića i ponovo otvorite vrata alkoholu, teško je, jer osećate potrebu da dokažete da možete da ga kontrolišete. Ali, kontrolisanje nije u mom karakteru. Ipak, dala sam sve od sebe", rekla je Demi koja je 2012. prestala da pije.

"Biti emocionalno trezan znači kako biram da živim svoj život, kvalitet interakcija sa ljudima i moja sposobnost da budem tu za druge. Sada znam da mogu da uđem u prostoriju i, ako se osjećam nelagodno, ne moram da 'skidam oštricu' toga. Mogu jednostavno reći: 'Oh, zanimljivo. Malo mi je nelagodno'", objasnila je Demi.

Kada je vježbanje u pitanju, Demi je istakla da je bila "opsednuta treningom", ali to ju je na kraju iscrpilo.

"Dodala sam u svoju dnevnu molitvu novu mantru: da imam hrabrosti da budem viđena bez dodatnog zaštitnog sloja. Nisam više mogla da nastavim da se borim sa svojim tijelom i težinom. Morala sam da pronađem mir. Počela sam tako što sam odustala od intenzivnih vježbi. Nikada se nisam vratila u teretanu. Ta prostorija sada služi kao moja kancelarija", rekla je.

I za sam kraj, ne boji se starenja.

"Koža se mijenja, ima svoj plan. Imam prijateljicu koja je govorila o opuštenoj koži, i naravno, bila sam arogantna i mislila: 'Da, naravno...'. Nisam mogla da zamislim kako to izgleda. A sada shvatam o čemu je govorila", rekla je Demi kojoj "opuštena koža" ne smeta.

