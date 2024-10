Omiljeno jelo Kejt Midlton: Bivši kuvar otkrio šta princeza naručuje kad niko ne gleda

Kejt Midlton uživa u neobičnim specijalitetima, ali i u najjednostavnijoj hrani.

Izvor: Profimedia

Kejt Midlton rado kuva kod kuće, kako su više puta objavljivali mediji - princ Vilijam i ona vole italijansku i indijsku hranu.

Njihova dejca Džordž, Šarlot i Luj uživaju da pomažu mami, pa dodaju mlijeko, razbijaju jaja, sipaju brašno kad Kejt priprema makarone ili picu.

Međutim, i ona je voljela da ponekad pobjegne od svega i svrati u pab u blizini doma njenih roditelja. U pitanju je "Old But In", a jedan od bivših kuvara otkrio je šta ona najviše voli.

Izvor: Instagram / princeandprincessofwales

"Uvijek je bila veoma diskretna kad dolazi", ispričao je ovaj kuvar. "Ponašala se veoma ljubazno, hvalila sva jela koja smo joj spremali."

Ipak, imala je svoje favorite - najviše je volela francusko pecivo brioš, a poseban specijalitet su joj bile pečene smokve sa pršutom. Kombinacije ukusa su je oduševljavale, pa je svemu volela da doda i malo ljute turšije od jabuka po indijskom receptu.

Izvor: Shutterstock

Kejt je rado isprobavala i neobične delikatese kao što su račići sa divljim pečurkama, ali sad kad je mama troje mališana priznaje da bude zadovoljna i kad svi zajedno spreme najobičnije - makarone sa sirom!