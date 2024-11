Jutarnja rutina Dženifer Garner: Tajna kako uvijek izgleda sjajno i u formi sa 52 godine krije se u ovoj navici

Dženifer Garner otkrila je kako izgledaj njena jutarnja rutina koja čini se osjeća sjajno tokom dana

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Život mame troje djece može biti haotičan, pa Dženifer Garner voli da njena jutarnja rutina ima strukturu. Jedna od najvažnijih stvari koju nikada ne propušta je nanošenje zaštitnog faktora na lice.

„Oduvijek sam se brinula o zaštiti od sunca“, kaže ona. Iako je prilično savjesna po pitanju SPF-a, postala je još pažljivija posljednjih godina, posebno kada je primijetila flekice na licu.

„Uvijek sam mislila, ‘Ah, koliko god da sam bila izložena suncu, ne vidi se. Imam čarobnu kožu’. Ali odjednom, probudiš se jednog dana i sve te posljedice sunčevog zračenja postanu vidljive. Akumulirale su se tokom vremena“, priznaje ona.

Izvor: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe je spomenula da se suočavala s flekicama na bradi i ispod jagodica. „Imala sam i melazmu, koja nije bila uzrokovana hormonima“, dodaje.

Rutina jutarnjeg treninga Dženifer Garner

„Mrzovoljnija sam sada nego što sam bila kada su mi djeca bila mala. Ali sam emocionalno vezana za svoj trening koji radim isključivo ujutru. Budim se oko 5 sati, ali obično odlažem alarm do 5:15. Silazim u prizemlje, pravim kafu, puštam pse napolje, hranim mačku, i ostale sitnice. Onda se vraćam i započinjem svoj trening. Radim preko Zoom-a program The Limit (koji uključuje ples, HIIT vježbe) ili imam privatni čas“, objašnjava glumica.

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

„Obožavam osećaj kada zaista testiram svoje tijelo ujutru. Tako obično započinjem dan, osim ako ne odlučim da ne vježbam. Ali ako planiram da vežbam, a iz nekog razloga to ne uradim, automatski se osećam loše tokom cjelog dana“, dodaje.

Dženifer, koja ima troje djece iz braka sa Benom Aflekom, kaže da voli da svako jutro odveze djecu u školu, iako su već tinejdžeri.

„Ponekad poželim da dodam malo kardio treninga tokom dana, pa zamolim nekoga da nas sve odveze do škole, pa se ja vratim lagano džogirajući do kuće, jer je to samo nekoliko kilometara“, priznaje.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Zaštita od sunca je obavezna

„Da kada si mlada možeš da vidiš kakve efekte ima izostavljanje zaštite od sunca na tvojoj koži koristila bi SPF svaki dan. Sada imam 52 godine, a moje prijateljice imaju od 50 do 60, i mogu ti reći da smo mi koje smo koristile zaštitu od sunca kada smo bile mlađe sada veoma zahvalne. Veoma zahvalne!“, ističe Dženifer.