Kakve čizme nose žene u Milanu: Italijanke poludjele za hit modelom, uklapaju se u svaki stil

Najmodernije čizme - modeli koji su i trendi i praktični i udobni!

Ako je Rim zvaničan glavni grad Italije, Milano je svakako njena modna prijestonica. Zato nije ni čudo što nas sve zanima kakve čizme nose dame u ovom gradu - to je modni diktat za ovu jesen i predstojeću zimu.

Ove jeseni su posebno popularne čizme koje kombinuju praktičnost i moderan izgled - visoke, uske čizme koje dosežu iznad koljena.

Brendovi kao što su Guči i Fendi predstavili su ih u različitim materijalima, od kože do pliša, čime se dobija elegantan, ali i "edgy", odvažan izgled. Ove čizme se često kombinuju s kraćim suknjama ili oversized kaputima kako bi se postigao dramatičan efekat.

Moto čizme, odnosno čizme s elementima inspirisanim motociklističkim stilom, od čvrste kože i s metalnim detaljima, postale su omiljene ženama koje vole urbani, ležerni izgled. Ove čizme bez pertli su idealne za hladnije dane i lako se uklapaju sa farmericama ili kožnim jaknama.

Premda su čizme u braon i bordo nijansama apsolutni hit, crne čizme ne gube trku. Ako imaju neki od navedenih modernih detalja, bićete svakako "in". To znači da možete da potražite čizme sa kvadratnim vrhom, koji se vraća u velikom stilu, kao i one sa plišanom tj. "antilop" teksturom.

Bićete veoma moderni, ali ne morate da žrtvujete praktičnost i udobnost. Zavirite u galeriju slika i potražite inspiraciju.

