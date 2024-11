Kako kombinovati burgundi boju ove jeseni? Od 6 ideja jednu na hiljade influenserki svakodnevno kopira

Donosimo 6 ideja za kombinovanje burgundi boje ove jeseni

Izvor: Claire Guillon / Camerapress / Profimedia

Burgundi boja se ove jeseni ističe kao jedna od najljepših nijansi koje možete nositi. Njena dubina i bogatstvo čine je savršenim izborom za hladnije dane, a lako se kombinuje s različitim tonovima i stilovima. U nastavku istražujemo kako možete stilizovati burgundi boju na različite načine, od klasičnih kombinacija do hrabrih izdanja.

Uz čokoladnu braon

Kažu da tamna čokolada najbolje ide uz crno vino — što se, izgleda, pokazuje kao istinito. Ne možemo da se zasitimo ove kombinacije boja.

Uz odgovarajuće aksesoare

Ima mnogo divnih stvari u ovoj kombinaciji da ne znamo gde prvo da gledamo (ali na najbolji mogući način). Opušteni izgled je izuzetno šik sam po sebi, ali kada se upare s luksuznim, usklađenim aksesoarima, djeluje kao “I’m the epitome of fashion.”

Uz neutralne boje i torbu boje vina

Naša trenutna opsesija? Ne možemo da prestanemo da nosimo sivi kardigan preko bijele majice. Ova minimalistička kombinacija čini savršenu osnovu za trendi komade, poput kaiša sa leopard printom ili burgundi torbe. Ovo dokazuje da ne morate potrošiti bogatstvo na cjelokupan burgundi izgled da biste bili u trendu.

Od glave do pete u burgundi nijansama

Od moto jakni do mini suknji, skoro svaki brend nudi jedan ili dva komada od kože u burgundi boji. Naš omiljeni način stilizovanja? Sve zajedno. Iako je to malo više maksimalistički, autfit od glave do pete u boji vina je odlična alternativa za sav total black izgled ove jeseni.

Uz monohromatski braon autfit

Na prvi pogled, ovaj autfit deluje monohromatski; međutim, torba boje burgundi dodaje malo diferencijacije u celi braon izgled.

Uz statement kaput

Ova slika se pojavila na našem feedu prije nekoliko nedjelja, i bukvalno ne možemo da prestanemo da mislim na ovaj kaput otkako smo ga vidjeli.

(MONDO)