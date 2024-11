Kako da ga naučite dijete da vas ne udara: Jedno nikako ne treba da radite

Doktorka pedijatrije otkrila je šta ne treba da radite ako vas dijete udari i kako da ga naučite da to ne radi.

Izvor: Shutterstock

U određenoj fazi razvoja dešava se da djeca udare roditelje – govorimo naravno o maloj djeci koja to rade ne da bi kod mame ili tate izazvala bol, već prosto da bi vidjela reakciju, bez ikakve želje da povrede.

Todleri udaraju, to je njihov način za komunikaciju kada ne umiju da neke svoje emocije iskažu riječima ili testiraju granice, a roditelji najčešće tada ne znaju kako da reaguju ili njihova reakcija ne daje željene rezultate.

Doktorka pedijatrije koja je na Instagramu poznata pod imenom dr Mona otkrila je šta roditelji nikako ne treba da urade kada ih dete udari, ali i kako je najbolje da odreaguju kako bi mališan shvatio da to ne treba da radi.

Dr Mona je zapravo komentarisala jedan viralni videu u kojem malo dijete udara majku koja ga drži u rukama. Mamino lice se na trenutak mijenja od iznenađenja, nakon čega je dječak ponovo udara i smije se.

"Nemojte da pokazujete neku veliku reakciju ili nemojte da reagujete uopšte. Ako im u tom trenutku date pažnju, udaraće vas još", kaže doktorka.

Ona je objasnila da todleri u tom uzrastu uče uzročno-posljedičnoj vezi, odnosno šta mogu da urade i kako ćemo mi reagovati na to.

"Možda će se smijati jer su uzbuđeni reakcijom, a ne nužno zato što razumiju šta su uradili. Evo šta možete da uradite u toj situaciji: dajte sve od sebe da ublažite bilo kakvu facijalnu ekspresiju, već pokušajte da kažete smirenim, ali ozbiljnim tonom 'Mi ne udaramo'".

Dr Mona je istakla i da umjesto toga možete da predložite djetetu da pomazite jedno drugo po glavi, a ako mališan pristane na to, pohvalite ga. Otkrila je i šta treba da uradite ako ovi savjeti ne pomognu: "Morate da se držite postavljene granice i da mu jasno stavite do znanja da udaranje nije u redu. 'Ne, ne možeš da udaraš mamu. Ako pokušaš da me udariš, moraću da te spustim'. Ako dijete opet pokuša da vas udari, održite riječ i spustite dijete iz naručja. Dosljednost je ključna da bi mališan naučio da ovo ponašanje nije u redu".

Mnogi roditelji su u komentarima zahvalili doktorki na ovim savjetima, a jedna mama je napisala: "Nevjerovatan tajming! Moje dijete je jutros neprestano pokušavalo da me udari, a ovo mi je pomoglo".

(MONDO/YuMama)