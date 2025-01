6 modnih lekcija od žena 40+: Evo kako da trošite manje, a izgledate skuplje

Primijenite savjete modernih i stilizovanih žena preko 40 godina, ako želite da unaprijedite svoj modni izraz.

Izvor: instagram/chloelecareux

Dok Gen Z još uvek čvrsto živi u svIJetu Y2K mode, mi koji se sjećamo niskih farmerki i crop topova iz prvog talasa, tražimo inspiraciju na drugim mjestima. Naširoko je poznato da je odličan stil bezvremen, a neke od najstilizovanijih žena u modi su u svojim 40-im, 50-im i 60-im godinama i provele su život kreirajući svoje prefinjene lookove, dok i dalje uspješno integrišu aktuelne trendove.

Postoji mnogo vrijednih lekcija u tome kako izgraditi bezvremenski garderober (pripremite papir i olovku) ali i kako ostati vjeran svom ličnom stilu, jer moda je prije svega onome u čemu se osjećate dobro. Iako smo i sami krivi što smo kupovali nekoliko brzih trendova i svega što je popularno na TikToku, sada je vrijeme da mijenjamo pristup kupovini, uvijek imajući na umu šta će izdržati test vremena i biti nosivo i u budućnosti.

Nakon što smo tražile inspiraciju od omiljenih blogerki i influenserki koje su u svojim 40-im, pronašli smo nekoliko ponavljajućih savjeta za stilizovano oblačenje u bilo kojem uzrastu i sezoni. Da, ovi outfiti savršeno funkcionišu za dame u 40-im, ali zapravo su relevantni za bilo koji uzrast. Od upečatljivih silueta do klasičnih osnova, nastavite da skrolujete i pogledajte nekoliko savjeta blogerki i influenserki koje znaju kako da se oblače moderno u svojim 40-im, 50-im i 60-im godinama i koje inspirišu vaš garderober u budućnosti.

Dobar kroj odjeće je bezvremenski

Postoji razlog zašto se tailoring (prilagođavanje odjeće) naziva „moćnim oblačenjem“, jer pravo pristajanje može da vas učini da se osjećate nevjerovatno. Smatramo da je dobar blejzer ključan, i bilo da se nosi u funkciji odijela ili u kombinaciji sa suknjama i haljinama, dobro skrojen blejzer se pojavljuje u garderobama mnogih modnih žena zbog sposobnosti da unaprijedi svaki look. Ulaganje u kvalitetan, klasičan blejzer je pametan izbor jer ćete ga nositi godinama.

Monohromatski crni ouftiti izgledaju skuplje

Postoji nešto misteriozno u tome što crni stajling prenosi. Elegantna, prefinjena i nenametljiva, crna je pouzdani izbor kada želite da izgledate sređeno uz minimalan trud. Pa, ako je dovoljno dobro za Coco Chanel…

Izvor: MPG / imago stock&people / Profimedia

Dopaminsko oblačenje je uvijek dobra ideja

Sada kada ste savladali crnu od glave do pete, to ne znači da bezvremensko oblačenje mora biti dosadno. Zapravo, upečatljivi printovi i jarke boje su oni kojima se stalno vraćamo. Proslavite radost oblačenja prihvatajući (pa čak i usklađujući) različite boje i printove za look koji će sigurno privući poglede.

Ulaganje u bezvremenske jakne

Posjedovanje bezvremenih spoljnih komada, poput vunenog kaputa i trench kaputa, može biti najpametnija kupovina koju možete napraviti ove sezone. Kako je sada zima, teksas jakne možda nisu očigledan izbor, ali čim sunce izađe, skidamo slojeve, a neki od naših omiljenih influensera već su shvatili svestranost lagane jakne.

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Igrajte se sa teksturama

Jedna od najlakših stilskih dilemama koje treba riješiti jeste kako učiniti jednostavan outfit posebnim. Odgovor? Uvedite različite teksture. Kombinovanjem neočekivanih materijala dodajete interesantan detalj—pomislite na fine džempere i satenske suknje, tweed jakne i teksas, bilo šta u čemu se osjećate i izgledate dobro.

Oversized modeli uvijek izgledaju bolje

Velike rukave, velike suknje, velike naramenice i puno stava... Sa godinama dolazi samopouzdanje, najbolje prikazano u oversize haljinama, suknjama, jaknama i džemperima koji donose ekscentričnost. A ako se ne osjećate potpuno sigurno, "glumite" da biste to postigle. U velikoj haljini ili sa "moćnim" ramenima, ne možete da ne hodate malo uspravnije. Moderno naprijed, a da ne pominjemo koliko je udobno, oversized proporcije su tajno oružje nekih od najstilizovanijih žena u modi, i svako bi trebalo da ima nekoliko takvih komada u svom garderoberu.

Izvor: Lucia Sabatelli/Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

(MONDO/Wanted)