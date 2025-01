SIndi Kraford se od 2010. kune u model koji je sada moderniji nego ikad: Hit farmerke koje izudužuju noge

Farmerke „bootcut“ modela koje Sindi Kraford obožava i dalje su u modi.

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kada su u pitanju supermodeli, Sindi Kraford često je na vrhu liste popularnosti. Vrhunska manekenka koja je svojim izgledom postala ikona, tokom devedesetih godina prošlog veka prešla je kilometre modnih pista za najveće modne kuće, od Chanela do Versacea, i zauzela mjesto na naslovnicama brojnih magazina.

O njenim odjevnim kombinacijama i van piste oduvek se pisalo mnogo jer je uvek važila za specijalistu kombinovanja osnovnih komada garderobe i minimalističkih, bezvremenskih detalja.

„Bootcut“ farmerke su omiljeni model Sindi Kraford

Sindi Kraford već od 2010. godine obožava farmerke. I to ne bilo koji model, jer smo je do sada gotovo uvek viđali u „bootcut“ modelu. Ikona sedamdesetih godina prošlog vijeka, za koju je karakterističan kroj koji je uži u predjelu kolena, a širi se prema donjem dijelu. To je idealna silueta koja optički produžava noge.

Alexander McQueen

Izvor: x / Avalon / Profimedia

Ove sezone, dizajneri modnih kuća ponovo su preuzeli ovaj trend: Chemena Kamali je u Chloéu ponudila farmerke sa detaljima od krpica u verziji iz 70-ih, dok je Alexander McQueen svojim farmerkama dodao trake kako bi naglasio uski kroj.

Chloé

Izvor: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Da li su Sindi Kraford inspirisale ove posljednje revije? U Malibuu je ikona starije generacije nedavno viđena u farmerkama ovog laskavog modela, koje je jednostavno kombinovala sa crvenim džemperom i parom crnih kožnih čizama. Kada vidimo njen stajling, razmišljamo samo kako je možda vrijeme da široke farmerke zamenimo ovim ženstvenim modelom.

(MONDO)