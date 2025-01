Najvažniji komad koji morate da imate u 2025, a nosi se cijele godine: Piste i police radnji su već preplavljene

Evo kako da najvažniji komad u 2025. godini nosite kao na pisti

Već smo navikli da osnovna odjeća rijetko ulazi u liste trendova, jer i jeste osnovna. Prije nekoliko sezona obavezni element u garderobama svih modnih ljubiteljki bili su tank topovi, međutim prošlog proljeća one su postepeno ustupile mjesto polo majicama. U novoj sezoni, polo majice nisu izgubile na aktuelnosti, ali to nije spriječilo tank topove da naprave comeback. Na proljećno-ljetnjim revijama ponovo smo ih vidjeli u kolekcijama gotovo svih velikih brendova. A dizajnerima je lako razumjeti: ova majica je toliko univerzalna da je lako uklopiti u gotovo svaki stil. A kako to učiniti pogledajte u primjerima sa pisti u nastavku.