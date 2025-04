Šta treba da znate kada birate vjenčanicu? Dizajnerka otkrila sve tajne, a ovakvi modeli i boje su najtraženiji

Dizajnerka vjenčanica, Valentina Dukić, otkrila je šta je najvažnije pri izboru vjenčanica kako biste izabrali onu pravu.

Izvor: Printskrin/Youtube/PRVA

Izbor vjenčanice velika je muka za sve buduće mlade. Iako sada u glavi možete da stvorite sliku onoga što želite, mišljenje se većinom promijeni kada odete u salone da ih isprobate.

Kako bi olakšala budućim mladama i unaprijed ih pripremila na ono što treba da znaju kada biraju vjenčanice, ali i šta je trend za narednu godinu, otkrila je Valentina Dukić, dizajnerka vjenčanica, u emisiji "150 minuta" na televiziji Prva.

Valentina je već počela da sprema vjenčanice za 2026. godinu, a evo šta će se nositi:

"Uglavnom je to čipka ili neki minimalistički stil sa nekim detaljem tipa velike ruže. Ili, na primjer, francuska čipka sa perlicama u vjenčanici. To je nešto što će se nositi, to je nešto što se nosi i sada, ali tek ide u ekspanziji što se tiče tih modela", rekla je.

Predznanje za odlazak u salon

Niko od nas nema priliku da proba vjenčanicu, osim u pripremi za vjenčanje ili akos te manekenka koja predstavlja vjenčanice na reviji, pa je zbog toga važno i da znamo sa kojim znanjem treba da krenemo u potragu.

"U suštini, volim da kažem da bi svaka djevojka trebala da dođe sa nekim predznanjem u salon da proba. Nemamo potrebe za nekim strahom ili da li će mi stajati. U stvari moramo biti svjesni sebe, odnosno svoje građe. I trebali bi eventualno da pogledamo u kom smjeru mlada želi da izgleda i da se njena vjenčanja desi. Da li je to, na primer, neki Boho stil ili minimalistički stil ili vintage stil, u tom smislu treba da bude i odabir vjenčanice. Svakako sam mišljenja da mlada treba isprobati sve stilove da bi ona mogla da da procijeni šta je njoj najbolje, ali ne ni previše. Ja se susrećem svakodnevno sa djevojkama i mnoge djevojke griješe u smislu da žele da isprobaju što više haljina u samom startu. Tada se prosto izgube, nemaju više ni koncentracije da mogu da isprobaju. One prosto zaborave", govori Valentina a onda otkriva i jedno iskustvo:

"Nama se desilo da je došla djevojka i kaže: 'probala sam sto haljina. Više ne znam šta mi stoji'. Moj savjet kao dizajner je da ona proba nekih desetak vjenčanica, prosto tih par stilova i da na osnovu toga se skoncentriše baš na taj jedan stil i da nastavi dvije, tri još haljine, čisto da bi mogla da odredi koja se najviše dopada."

Valentina Dukić dizajnerka venčanica o modi za 2026.

Izvor: Printskrin/Youtube/PRVA

Boje vjenčanica

Kada je riječ o bojama, postoji širok spektar boja vjenčanica. Međutim, da li je bijela i dalje broj jedan?

"Krem bijela varianta je uglavnom nešto što je najpopularnije. Mada ja uvijek volim da kažem da haljine sa nekom nud varijantom, odnosno sa nud podlogom što jako lijepo pristaje svakom stilu i uz boju kože većini devojaka", otkriva Valentina i dodaje da je dobijala razne zahtjeve, te da su pravili i ljubičaste, crvene, žute vjenčanice.

Crna vjenčanica

Crnu vjenčanicu smo videli kod pjevačice Kaje Ostojić, a da li takve venčanice traže i druge dame? Da li je to postalo trend?

"Da, u trendu su i crne vjenčanice, samo što mlada treba da bude spremna za to, odnosno da je njen karakter takav da ona može da ponese tu crnu vjenčanicu", kaže dizajnerka.

Koga da povedemo sa sobom kada biramo vjenčanicu?

Kada gledamo na filmovima biranja vjenčanica, to je uglavnom mlada buduća, ode sa nekoliko svojih drugarica ili sestara. I onda se tu tako pije šampanjac, pa je to tako jedna lijepa i opuštena, prijatna atmosfera. Kako je zapravo u realnosti? Da li je tu mnogo stresa, nervoze, preslačenja, oblačenja? Sa kime treba da idemo kada biramo vjenčanicu?

"Ja bih uvijek savjetovala mladama da sa sobom povedu eventualno dvije, tri osobe, da to nikako ne bude previše njih i da te dvije, tri osobe budu osobe kojima ona vjeruje, koje će na adekvatan način zajedno sa njom odabrati tu njenu vjenčanicu, odnosno ko će joj pomoći da izabere baš ono što je za nju. Jer mlade obično kad povedu drugarice, kume, sestre, većina njih gleda šta je dobro i adekvatno za njih same. Ne skoncentriše se na odabir mlade, odnosno šta bi mladi pristajalo i šta je u stvari zapravo njen stil", savjetuje dizajnerka.

Valentina Dukić dizajnerka venčanica o modi za 2026.

Izvor: Printskrin/Youtube/PRVA

Koliko ranije treba da se traži vjenčanica?

Svadbe i proslave se obično zakazuju mesecima ranije, pa i po godinu dana ranije, ali šta ćemo sa vjenčanicom? Kada treba birati vjenčanicu jer ako se puno ranije izabere, mlada se možda predomisli, možda promijeni konfekcijski broj, a sa druge strane ako odemo kasno možda bude slab izbor. Evo šta savjetuje Valentina:

"Savjetuju se da djevojka dođe na odabir od 6 do 8 mjeseci pre svoje svadbe. Ne zato što ona neće naći vjenčanicu nedjelju dana prije svog vjenčanja. Naći će, ali prosto da ne bi došla u situaciju. Dešava se da izaberu vjenčanicu ali bude zauzeta za njihov datum vjenčanja. Eto, iz tog razloga, djevojke kreću u potragu tako ranije za vjenčanicom. A što se tiče korekcije same, mi obično to radimo nekih desetak dana pre samog vjenčanja da bismo mogli da korigujemo haljinu prema njenom obliku tijela. I u toj situaciji, kada ona dođe u slučaju da ugleda neku haljinu koja se više dopadne, naravno da postoji mogućnost da zamijeni tu haljinu."

(MONDO)