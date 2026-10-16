Ovih 5 komada podiže svaku zimsku kombinaciju: Ne treba vam pun ormar za dobar stil

Pet modnih komada obilježiće zimsku uličnu modu: od parke i kožne jakne do dugog vunenog kaputa. Otkrijte kako da izgledate sređeno bez mnogo truda.

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Jesen je stigla, a sa njom i najava hladnijih mjeseci, kada slojevito oblačenje postaje dio svakodnevice. Poslije perioda u kojem su modom dominirali strogi minimalizam i jednostavne linije, pažnja se ponovo usmjerava na praktične komade koji lako mogu da se uklope u različite kombinacije.

Kada je riječ o modi, sve je izraženija potreba za odjećom koja je jednostavna, funkcionalna i dugotrajna, umjesto za trendovima koji kratko traju. U takvim kombinacijama važnu ulogu imaju jakne i kaputi koji mogu da podignu cijeli izgled bez mnogo truda.

Upravo zato će se ove zime na ulicama izdvojiti pet modela gornje odjeće. Od ležernih jakni do elegantnih vunenih kaputa, ovi komadi lako se uklapaju u svakodnevni stil i čine da kombinacija izgleda promišljeno.

1. Parka - jakna koja spaja ležeran i elegantan stil

Parka se vraća u velikom stilu i odavno više nije samo sportska jakna za kišu i vjetar. Savremeni modeli privlače pažnju zanimljivim detaljima, modernim krojevima i upečatljivim teksturama, pa mogu da učine da izgledate sređeno bez mnogo truda.

Njena najveća prednost je to što spaja udobnost i dotjeran izgled. Odlično se slaže sa robusnim čizmama, ali i sa elegantnijim komadima, poput pletenih haljina ili pantalona na crtu. Zbog toga je dobar izbor za svakodnevne kombinacije tokom hladnijih dana.

2. Baloner - bezvremenski komad koji uvijek izgleda elegantno

Klasični baloner ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola elegancije tokom prelaznog perioda. Njegov strukturirani kroj, dvoredno kopčanje i pojas koji naglašava struk daju svakoj kombinaciji prefinjen izgled.

Baloner se lako uklapa u različite stilove. Može da se nosi preko poslovnog odijela, ali i uz opuštenije kombinacije sa farmerkama i jednostavnim džemperom. Ako želite da izgledate elegantno bez komplikovanja, ovaj komad je siguran izbor.

3. Kožna jakna - predimenzionirani modeli u prvom planu

Kožne jakne i ove jeseni ostaju nezaobilazne, ali klasični, uski modeli u rok stilu ustupaju mjesto širim krojevima. Posebno su zanimljive predimenzionirane kožne jakne koje podsjećaju na upečatljive komade iz prodavnica vintage odjeće.

Iznošena tekstura kože, nijanse tamne čokolade i tamnocrvene boje, kao i opušteniji krojevi, daju svakodnevnim kombinacijama dozu odvažnosti. Ove jakne dobro izgledaju uz farmerke i jednostavne majice, ali i uz ženstvenije komade kojima daju zanimljiv kontrast.

Vidi opis Ovih 5 komada podiže svaku zimsku kombinaciju: Ne treba vam pun ormar za dobar stil crna kožna jakna crna kožna jakna crna kožna jakna H&M crna kožna jakna Massimo Dutti crna kožna jakna Massimo Dutti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: H&M, Promo Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: H&M, Promo Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo, Promo / Massimo Dutti Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo, Promo / Massimo Dutti Br. slika: 5 5 / 5

4. Dugi vuneni kaput - klasik za hladne zimske dane

Kada temperature značajnije padnu, dugi vuneni kaputi ponovo postaju jedan od najvažnijih komada zimske garderobe. U trendu su modeli sa naglašenim ramenima i jasno definisanim krojem, ali i mekši kaputi na preklop koji se vezuju u struku.

Posebno se izdvajaju nijanse kamel, sive i braon boje, koje se lako kombinuju sa ostatkom garderobe. Dugi vuneni kaput daje dozu elegancije čak i najjednostavnijoj kombinaciji, bilo da ga nosite uz farmerke i čizme ili preko poslovne odjeće.

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5. Kratka jakna - praktičan izbor za svaki dan

Za sve koji su stalno u pokretu i vole udobnu odjeću koja ne sputava, kratke jakne biće jedan od omiljenih izbora. Prošiveni modeli i kratke, pufaste jakne pružaju toplotu, a pritom ne stvaraju previše volumena.

Posebno dobro izgledaju uz pantalone sa visokim strukom, farmerke i pletene haljine. Zbog praktičnosti i lakoće kombinovanja, kratke jakne su odličan izbor za opuštene dnevne prilike, kada želite da vam bude toplo, a da pritom zadržite moderan izgled.

(Lepa i srećna/Mondo)