Bordo nokti padaju u drugi plan ove jeseni: Ova tamna nijansa noktima daje potpuno novi izgled

Bordo nokti imaju konkurenciju. Saznajte zašto je duboka teget nijansa jedan od najljepših izbora za kratki jesenji manikir i kako da je nosite.

Izvor: Art of Body/Shutterstock

Postoje boje kojima se vraćamo čim iz ormara izvadimo prve džempere. Bordo je gotovo uvijek među njima: dovoljno izražajna za večernji izlazak, dovoljno klasična za posao i laka za kombinovanje sa jesenjom garderobom. Ipak, ove jeseni pažnju nam privlači još jedna nijansa koja na kratkim noktima izgleda naročito lijepo - duboka tamnoplava, odnosno teget, sa sjajnom završnicom.

Na prvi pogled djeluje gotovo crno, ali kada je pogledamo na dnevnom svjetlu, otkriva plavi ton koji cijelom manikiru daje drugačiji karakter. Upravo taj detalj nam se dopada: dobijamo upečatljivu boju koja može da ostane sasvim jednostavna. Ove jeseni biramo je kao elegantnu promjenu za dame koje vole bordo i čokoladne tonove, ali žele nešto novo. Aktuelni pregled jesenjih boja na portalu Who What Wear takođe izdvaja tamnoplavu među nijansama za ovu sezonu.

Naš omiljeni prijedlog je vrlo konkretan: kratki nokti, ujednačen oblik i teget lak bez dodatnih ukrasa. U nastavku otkrivamo kako bismo izabrale nijansu i uklopile je u svakodnevni stil.

Koja je boja manikira elegantna alternativa bordo noktima?

Duboka tamnoplava sa sjajnom završnicom naš je izbor za elegantnu alternativu bordo manikiru. Najviše nam se dopada nijansa u kojoj se plava jasno prepoznaje na svjetlu, dok u zatvorenom prostoru ostaje tamna i nenametljiva. Kada biramo lak, možemo naići na nazive poput navy, midnight blue ili ink blue, ali naziv nam služi samo kao početna smjernica. Dvije bočice sa sličnim imenom mogu izgledati veoma različito.

Zato bismo nijansu provjerile na uzorku, a ne samo kroz staklo ambalaže. Ako kupujemo onlajn, pogledale bismo fotografije nanijetog laka pri različitom osvjetljenju. Za prvi pokušaj biramo jednostavnu kremastu boju, bez krupnih svjetlucavih čestica, jer tako lakše vidimo da li nam sam ton odgovara.

Ako već volimo izraženiji manikir, možemo razmotriti diskretan sedef ili sitan sjaj. Međutim, za izgled koji lako nosimo i na posao i na večeru, naš prvi izbor ostaje ravnomjerna tamnoplava površina.

Zašto nam tamnoplava posebno lijepo izgleda na kratkim noktima?

Na kratkim noktima nam se tamnoplava dopada zbog jasnog, urednog izgleda koji može da bude upečatljiv bez dodatne dekoracije. To je stilski izbor, a ne pravilo o tome kome neka boja pristaje. Kratka dužina i duboka boja čine kombinaciju koju lako zamišljamo uz svakodnevne obaveze, dok nokti mogu da ostanu praktični, a manikir ipak ima izražen karakter.

Nama je posebno lijep trenutak kada tamna boja prati jednostavan oblik. Ne moramo da dodajemo crteže, kamenčiće ili drugačiji detalj na svakom prstu da bismo dobile zanimljiv rezultat. Važno nam je i da ne tražimo istu dužinu po svaku cijenu. Ako se jedan nokat polomio, biramo rješenje koje nam prija i koje možemo lako održavati.

Kada govorimo o kratkom manikiru, ne podrazumijevamo nokte skraćene do neprijatnosti. Biramo dužinu sa kojom možemo normalno da koristimo ruke i koja nam odgovara u svakodnevici. Urednost za nas znači pažljivo izveden manikir i prijatan osjećaj, bez obaveze da nokti izgledaju kao sa obrađene fotografije.

Vidi opis Bordo nokti padaju u drugi plan ove jeseni: Ova tamna nijansa noktima daje potpuno novi izgled Tamnoplavi nokti Tamnoplavi nokti Tamnoplavi nokti Tamnoplavi nokti Tamnoplavi nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Irina Akkulova/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Tatiana Kazlova/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SFdaily/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tatjana Zvirblinska/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Art of Body/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Koju nijansu tamnoplave bismo izabrale?

Za prvi tamnoplavi manikir izabrale bismo duboku teget nijansu koja na dnevnom svjetlu zadržava prepoznatljivu plavu boju. Nakon toga izbor prilagođavamo svom ukusu i garderobi.

Ako najčešće nosimo crnu, sivu i bijelu, možemo pokušati sa veoma tamnom plavom. Ona se lako uklapa u svedene kombinacije. Ako volimo svjetlije košulje, teksas i krem pleteninu, možda će nam se više dopasti plava koja je nešto jasnija i manje nalik crnoj.

Za čitateljke koje vole mali efekat iznenađenja zanimljiva može biti tamnoplava sa diskretnim svjetlucanjem. Prije izbora pogledajmo uzorak i iz neposredne blizine i sa udaljenosti sa koje inače primjećujemo manikir.

Mi ne bismo unaprijed isključivale nijansu zbog boje kože. Ako nam se dopada, možemo je probati na jednom noktu i pogledati kako se osjećamo sa njom. Najbolji izbor je onaj kojem se rado vraćamo pogledom, bez potrebe da ga uklapamo u stroga pravila.

Kako se tamnoplavi manikir razlikuje od bordo i crnog?

Tamnoplavi manikir daje nam drugačiji koloristički akcenat od bordo, dok u odnosu na crni zadržava prepoznatljiv plavi ton. Naš izbor najviše zavisi od utiska koji tog dana želimo. Bordo nam je često prva asocijacija na klasičan jesenji manikir, crnu biramo kada želimo izrazito jasnu, tamnu površinu, dok nam je teget zanimljiv kada želimo da ostanemo u toj dubokoj paleti, ali da promijenimo boju.

Ne moramo da pronađemo jednu nijansu koju ćemo nositi cijele sezone. Možemo ih smjenjivati prema raspoloženju, događaju ili jednostavno želji za promjenom.

Vidi opis Bordo nokti padaju u drugi plan ove jeseni: Ova tamna nijansa noktima daje potpuno novi izgled Bordo nokti Bordo nokti sa šljokicama Bordo nokti sa tačkicama Bordo nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ byygraceandco Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Printskrin/ Instagram/ krystlenailsandbeauty Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SvetlanaFedoseyeva/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ byoliviacalder Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin/ Instagram/ chloemillinsonnails Br. slika: 5 5 / 5

Koji oblik kratkih noktiju bismo izabrale?

Uz tamnoplavi lak prvo bismo isprobale zaobljeni ili četvrtasti oblik sa ublaženim uglovima. Oba lako zamišljamo u jednostavnom, svakodnevnom manikiru. Ako već volimo oblik svojih noktiju, ne moramo da ga mijenjamo zbog nove boje. Ponekad je dovoljno da pažljivo ujednačimo ivice i provjerimo da li se negdje nešto zakačinje.

Nama je korisnije da posmatramo cijelu šaku nego da svaki nokat pokušavamo da učinimo identičnim. Prirodan izgled može biti veoma lijep i kada postoje male razlike. Ako odlazimo u salon, pokazale bismo fotografiju željene dužine i oblika. Riječi „kratko“ i „zaobljeno“ ne znače svima isto, pa nam vizuelni primjer olakšava dogovor.

Prije početka možemo jasno reći koliko želimo da skratimo nokte. Tako izbjegavamo da tek poslije oblikovanja shvatimo da smo zamislile nešto drugačije.

Da li bismo izabrale sjajnu ili mat završnicu?

Za prvi teget manikir izabrale bismo sjajnu završnicu, jer nam se posebno dopada kako izgleda uz duboku plavu boju. Mat varijantu ostavljamo kao zanimljivu mogućnost kada poželimo drugačiji efekat. Sjajna površina naš je favorit za jednostavno izdanje bez ukrasa. Uz nju nam je dovoljna sama boja.

Mat završnicu bismo prvo pogledale na uzorku. Ona može da promijeni doživljaj nijanse, pa ne pretpostavljamo da će nam se isti lak jednako dopasti u obje verzije. Ako koristimo završni premaz, biramo ga prema željenom efektu i kompatibilnosti sa proizvodima koje već imamo. Pratimo uputstva proizvođača, uključujući predviđeno vrijeme sušenja.

Mi bismo izbjegle da odmah kupujemo više završnih proizvoda. Najprije provjeravamo da li nam se teget boja uopšte dopada na rukama, pa tek onda istražujemo dodatne mogućnosti.

Izvor: Olena Rudo/Shutterstock

Kako da kod kuće napravimo uredan tamnoplavi manikir?

Kod kuće bismo radile polako, uz dobro osvjetljenje i tanke slojeve običnog laka prema njegovom uputstvu. Za prvi pokušaj biramo trenutak kada ne moramo odmah da nastavimo sa obavezama.

Praktičan redoslijed izgledao bi ovako:

Pripremimo pribor. Na dohvat ruke stavljamo turpiju, lak, odgovarajuću bazu i završni premaz ako ih koristimo. Uklonimo prethodnu boju. Provjeravamo da li je površina čista prije novog nanošenja. Oblikujemo nokte. Biramo dužinu i ivice koje su nam prijatne za svakodnevno korišćenje. Nanesemo bazu prema uputstvu. Ako je dio našeg sistema lakiranja, ostavljamo predviđeno vrijeme za sušenje. Dodajemo boju u tankim slojevima. Broj slojeva prilagođavamo formuli i pokrivnosti konkretnog laka. Pažljivo uredimo eventualne greške. Radimo bez žurbe i izbjegavamo nepotrebno razmazivanje. Nanesemo završni premaz ako ga koristimo. Poštujemo uputstvo i ostavljamo dovoljno vremena prije povratka obavezama.

Ovaj postupak odnosi se na klasičan lak koji se suši na vazduhu. Za proizvode koji zahtijevaju lampu ne pretpostavljamo isti način primjene. Nama je najvažnije da prvi pokušaj bude jednostavan. Jedna boja i pažljivo nanošenje dovoljni su za lijep početak.

Šta ako nam tamni lak ne ispadne uredno iz prvog pokušaja?

Ako prvi pokušaj nije uredan, pojednostavljujemo postupak i popravljamo konkretan nokat bez potrebe da odmah uklanjamo cijeli manikir. Malo strpljenja nam je korisnije od stalnog dodavanja novih slojeva.

Prije nego što zaključimo da nam boja ne odgovara, pogledajmo u čemu je problem. Da li smo žurile? Da li je četkica nosila previše laka? Da li smo pokušale da popravljamo površinu dok je počela da se suši?

Mi bismo sledeći put izabrale bolji oslonac za ruku i dovoljno svjetla. Bočicu i pribor postavile bismo tako da ne moramo stalno da ih tražimo. Ako nam je lakiranje dominantne ruke posebno nezgodno, možemo prvo vježbati samo na jednom ili dva nokta.

Ne moramo da dobijemo salonski rezultat da bismo uživale u boji. Ako nam samostalno lakiranje ne prija, salon ostaje praktična opcija, a fotografija željelog manikira olakšava dogovor.

Manikir

Izvor: progressman/Shutterstock

Uz koje boje garderobe se nose teget nokti?

Teget nokte bismo prvo nosile uz sivu, krem, bijelu, teksas i čokoladno braon. To su kombinacije koje lako možemo da napravimo sa postojećom jesenjom garderobom. Uz sivi džemper i tamne pantalone dobijamo mirno izdanje u kojem nokti ostaju mali akcenat, dok uz bijelu košulju više primjećujemo samu boju, piše Mogujatosama portal.

Posebno bismo isprobale teget uz krem pleteninu. Dovoljni su farmerke i jednostavna torba da kombinacija djeluje zaokruženo. Ako volimo braon tonove, pokušavamo sa rolkom, sakoom ili torbom u toj boji. Ne moramo da tražimo savršeno podudaranje nijansi.

Tamnoplave nokte možemo nositi i uz bordo komad. Na primjer, biramo bordo džemper, tamne farmerke i jednostavnu obuću. Mi manikir ne bismo usklađivale sa svakom stvari koju obučemo. Biramo ga kao dio ličnog stila koji može da prati različite kombinacije tokom nedjelje.

Da li uz tamnoplave nokte biramo zlatni ili srebrni nakit?

Uz tamnoplave nokte možemo birati i zlatni i srebrni nakit, prema onome što već volimo da nosimo. Nema potrebe da zbog manikira mijenjamo omiljene komade. Nama je srebrni prsten zanimljiv uz sivu pleteninu i bijelu košulju, dok bismo zlatni nosile uz krem i braon tonove.

Ako volimo miješanje metala, možemo zadržati tu naviku. Manikir ne mora da uvede novo pravilo u način na koji se oblačimo. Za sasvim jednostavan izgled dovoljan nam je jedan prsten ili sat. Ako nosimo više nakita, provjeravamo da li nam cjelina prija, bez obaveze da svaki detalj bude usklađen.

Najvažnije nam je da ruke izgledaju kao naše - sa komadima koje rado nosimo i bojom koja nas raduje.

Nakit u kombinaciji zlata i srebra

Izvor: Azad Pirayandeh/Shutterstock

Kako da dodamo mali detalj, a zadržimo jednostavan izgled?

Jednostavan izgled bismo zadržale tako što bismo izabrale samo jedan diskretan motiv ili akcenat. Prije toga bismo nekoliko dana uživale u samoj boji. Ako želimo nešto drugačije, možemo razmotriti tanku liniju na jednom noktu, sitnu tačku ili teget vrhove na neutralnoj osnovi.

Kod kratkih noktiju bismo motiv prvo pogledale na fotografiji sa sličnom dužinom. Tako lakše zamišljamo koliko prostora zauzima i da li nam se dopada. U salonu bismo unaprijed dogovorile broj ukrašenih noktiju i izgled detalja. Kod kuće bismo birale ono što možemo mirno da izvedemo, bez potrebe za mnogo pribora.

Ipak, naš prvi favorit ostaje najjednostavnija verzija: ujednačena tamnoplava boja i sjajna završnica. Ona nam daje dovoljno karaktera i bez dodatnog motiva.

Šta da tražimo u salonu ako želimo ovakav manikir?

U salonu bismo tražile kratku dužinu, oblik koji nam odgovara i duboku teget nijansu sa sjajnom završnicom. Uz opis bismo pokazale i fotografiju željelog izgleda. Prije nanošenja pogledale bismo uzorak blizu ruke, a ako je moguće, provjerile bismo ga i pri drugačijem svjetlu.

Možemo jasno reći da želimo da se plava prepoznaje, a ne da rezultat izgleda potpuno crno. Ako nam se dopada gotovo crna teget, naglašavamo upravo to. Dogovaramo i vrstu usluge prema svojim navikama i željenom održavanju. Ne pretpostavljamo da fotografija pokazuje određenu tehniku.

Nama je važnije da dobro objasnimo šta želimo nego da zapamtimo trendovski naziv. Kratki, sjajni teget nokti sasvim su jasan početak razgovora i prijedlog za sljedeću jesenju promjenu.