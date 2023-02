INOVATOR! SLAVOLJUB IZ BORA SAM PROIZVODI STRUJU! Ima dogovor sa EPS-om, može da snabdjeva pola ulice (VIDEO)

Od kada je prije sedam godina napravio vjetrenjaču u dvorištu Slavoljub Gruičić ne plaća struju već samo pretplatu.

Inovator i penzioner Slavoljub Grujičić iz Bora napravio je generator i vjetrenjaču uz pomoć kojih proizvodi sopstvenu električnu energiju. Penzionisani inženjer mašinstva svakodnevno u radionici dođe do nekog novog izuma, a sve je počelo tako što je prije 7 godina odlučio da izvede električnu energiju uz pomoć vjetra i generatora.

Počeo je sa fabričkim generatorima od 220V i 3000 obrtaja, ali nije postizao željeni efekat, zatim je kupio generator od 1500 obrtaja i 16,8 kilovata trofazne struje, ali ni to nije bio njegov cilj. Onda je napravio svoj generator sa znatno manje obrtaja koji proizvodi veći kapacitet struje.

"Već odavno pokušavam, sigurno par godina da se radi sa tim magnetima koji sijeku magnetna polja i koji daju veći kapacitet struje na manji broj obrtaja, a s tim može da bude i mnogo lakši generator, nego što je fabrički. Generator je do same vjetrenjače, njega će ona pokretati, radi na 240 obrtaja, a kada je jak vjetar može da se dostigne do 800 obrtaja", rekao je on i dodao:

"To ću regulisati pomoću jednog elektromotora koji će u situaciji kada je mnogo jak vjetar da koči, a kada je manji vjetar, on će da okreće i da dobija određeni broj obrtaja da bih mogao da imam konstantno struju koja će biti 380 volti i 50 herca", rekao je Grujičić.

Slavoljubovo domaćinstvo u zimskom periodu, kada se najviše troši električne energije zbog grijanja, potroši od 7 do 8 kilovata, a njegov izum proizvodi 25 kilovata trofazne struje, što je troduplo više od njegove potrošnje. Zato je u dogovoru sa EPS-om odlučio da tu električnu energiju koju on proizvode da njima, a oni njemu da odbiju ono što je on potrošio, jer kako kaže, minimum 5 domaćinstava može da snabdjeva njegov izum. Iako je uložio dosta novca, nije mu žao jer se na kraju njegov trud isplatio.

"Vrlo su skupe investicije, najskuplji su magneti. Jedan magnet može da drži 110 kilograma težine, a ovaj motor ima dosta magneta, samo jedan od njih košta negdje oko 50 evra, ipak je to velika stavka. Ostale komponente koje su ugrađene u njega, su kupljene u domaćoj proizvodnji, u Boru, Zaječaru i tako", rekao je on.

Grujičić je pravi inovator, a za njegove proizvode zainteresovani su ne samo ljudi sa naših prostora, već i ljudi iz inostranstva.

