"Francuski anđeo" inspiracija za Šreka: Bolest mu je omogućila slavu, ali ga je koštala života (FOTO/VIDEO)

Mnogi danas vjeruju da je lik Šreka inspirisan životnom pričom Morisa Tilea, poznatijeg kao "Francuski anđeo".

Izvor: Fotobiologia

Moris Tile je rođen 1903. godine u Rusiji od roditelja Francuza koji su u drugu zemlju došli da zarade novac. Još kao dijete ostao je bez oca, a nedugo potom dogodila se i revolucija, zbog koje je njegova majka riješila da se vrate u domovinu.

Prvi znaci akromegalije

Njegovi bliski prijatelji tvrdili su da je tokom odrastanja bio izuzetno lijepo dijete i da iz tog perioda potiče dio njegovog nadimka - Anđeo. Ali sa oko 18 ili 19 godina, Moris je primjetio da su udovi počeli da mu otiču. Odjednom su počele naglo da mu rastu ruke, noge, pa čak i glava. Ovo su bili jasni znaci akromegalije, što su brzo potvrdili i ljekari.

Izvor: The Post and Courier

Čak su znali i da je uzrokovana tumorom hipofize, ali nisu imali lijeka za to. Izgled nekada zgodnog momka nastavio je da se transformiše. To ga je odvratilo od studija prava na Univerzitetu u Tuluzu, pa se pridružio francuskoj mornarici kao inženjer i u službi proveo narednih pet godina.

"Možda sam sa takvim licem mogao da postanem advokat, ali moj magareći glas, jednostavno je nemoguće slušati. Umjesto toga sam otišao u mornaricu", objasnio je jednom prilikom Tile u razgovoru sa novinarima.

Priča o rvaču Murisu Tiletu Izvor: Maurice Tillet

Moris postaje "Francuski anđeo"

Moris je 1937. godine sasvim slučajno upoznao profesionalnog rvača Karla Pođela. Naime, kako se njegov izgled do tada već dosta promijenio, Pođelo mu je na ulici postavio pitanje o problemu, na francuskom. On mu je iznervirano odbrusio i na ruskom jeziku opsovao. Karlo se odmah nadovezao na istom jeziku. Ispostavilo se da je i on prije 1917. godine živio u Sankt Peterburgu.

Od tog trenutka njih dvojica su postali nerazdvojni prijatelji. Karlo je čak ubijedio Morisa da počne da se bavi i rvanjem. Preselili su se zajedno u Pariz, gdje su započeli sa treninzima. Tokom naredne dvije godine, Moris je postigao veliki uspjeh. Ali život je još jednom riješio da iznenadi njih dvojicu, ali i čitav svijet. Izbio je Drugi svjetski rat. Shvativši da u Evropi neće napraviti karijeru, Moris je sa svojim trenerom otišao ​​u Sjedinjene Države.

U Bostonu ubrzo dobija nadimak u Francuski anđeo i uz pomoć menadžera Pola Bauzera stiče veliku popularnost. Pored neobičnog izgleda, Moris je imao i vještinu: 19 mjeseci zaredom nije izgubio nijedan meč. Ubrzo su se na sceni pojavili mnogi njegovi imitatori iz različitih zemalja, a Tile se čak i borio protiv nekih od njih.

Bio je svjetski šampion u teškoj kategoriji Američkog rvačkog saveza od 1940. godine, a titulu u Bostonu je ponovo osvojio 1944. godine. Zbog bolesti koja je napredovala, njegova slavna karijera bila je kratkog vijeka.

Zdravlje Anđela se pogoršava

Od 1945. godine, Moris je prestao da bude nezaustavljiv. Počeo je rijeđe da nastupa, a kada bi izašao da se bori - gubio bi. Glavobolje i loš vid nastavili su da se pogoršavaju. Moris je 1953. godine posljednji put izašao na borbu i izgubio.

Već naredne godine njegovo zdravstveno stanje je bilo izuzetno loše, a uskoro su počeli da ga muče i problemi sa srcem. Možda bi poživio još neko vrijeme da njegov prijatelj i trener Karlo Pođelo nije iznenada umro od raka pluća. Kada je saznao vijesti, Moris se uhvatio za grudi i umro sa 50 godina. Prijatelji su zajedno sahranjeni, a na grobu je podignut jedan spomenik.

Iako nikada nije potvrđeno, navodno je upravo po njegvovom liku napravljen animirani junak Šrek.

(National Geographic Srbija)