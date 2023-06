Kad se žena zainati: Od debeljuce do uzora i nevjerovatnih rezultata

Ešli Džej Perez je sedam godina radila na sebi - ostvarila je cilj i promenila lični opis.

Ešli Džej Perez svakodnevno izlaže život opasnostima. Vatrogasac je, redovno izlazi na terene, ali i u teretanu. Danas je atraktivna plavuša u punoj snazi. Njen zaštitni znak je plava kosa, ali nije takva bila oduvijek. Zato su brojne kolege i prijatelji ostali zatečeni kada je pokazala kako je izgledala prije sedam godina.

Objavila je snimak koji pokazuje cijeli proces - od blijedog do osunčanog tena, od viška kilograma do top forme, od crne do plave kose, pa preko široke odjeće, do uskih modnih komada. Perezova je objasnila da se to sve nije desilo preko noći, već da je u pitanju bio dugogodišnji proces koji je trajao godinama. Ipak, vježbanje u teretani i zdrava ishrana doveli su je do cilja.

Plava, duga kosa i tetovaža na jednoj ruci samo su neke stavke koje privlače pažnju, naročito jer ima posao vatrogasca. Fotografije u raskopčanoj vatrogasnoj uniformi naišle su na mnogo pohvala, a mnogi su komentarisali i njenu fantastičnu transformaciju.

"Ovo bukvalno kao da nije ista osoba", "Jedno veliko bravo za tebe", "Ova žena je prešla igricu", "Ovo se zove red, rad i disciplina", "Svaki trud na tijelu se jednog dana isplati, možda nećete istog trenutka vidjeti efekte napornih treninga, ali na duge staze vaše tijelo će vam biti zahvalno i to će vam pokazati", "Ovo ja zovem super-žena", "I žena i model i vatrogasac i spasava živote i dobročinitelj, šta više poželjeti?", ređali su se komentari. Pogledajte njenu transformaciju:

