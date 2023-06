Vukova nestvarna "ŠETNJA PO OBLACIMA" oduzima dah: Vezan samo sajlom, HODA po krilu aviona u letu (FOTO)

Snimak njegove šetnje po oblacima na nebu iznad Vašingtona ostavio je bez teksta.

Izvor: Rina

Da li ste ikada pomislili da biste mogli da hodate po krilima aviona u letu visoko iznad kopna? Vuk Đurišić koji se sa Balkana u Ameriku preselio prije tri godine, ne samo da je pomislio već je i ostvario ovaj nevjerovatni podvig, a svako ko je pogledao snimak njegove šetnje po oblacima na nebu iznad Vašingtona ostavio je bez teksta.

Upravo ovaj američki grad je jedno od samo nekoliko mjesta na čitavom svijetu gdje možete probati tu nesvakidašnju šetnju po krilu aviona u letu na ogromnim visinama. Međutim, prvo je neophodno proći cjelodnevnu obuku, kako bi ova avantura prepuna adrenalina prošla bez problema. Obuku drže profesionalci koji ne dozvoljavaju da se krene u samostalni let dok ne budu sigurni da je svaki korak uspješno savladan.

"Kad prođe obuka, kreće se na let. Uđe se u kokpit i uzleti, a kad ti pilot jednim naglim pokretom aviona da znak počinješ da se penješ na sam vrh aviona. On u tom trenutku umiri avion i smanji brzinu najviše što može, a to je oko 70 milja na čas. Potom kad se popneš na vrh aviona, kreće sa izvođenjem šest akrobacija i dostiže brzinu od 150 milja na čas. Potom se vraćaš u kokpit, a onda se ponovo penješ i kreće šetnja po krilu aviona. Vezani ste elastičnom sajlom i na taj način potpuno bezbjedni. Ne mogu drugačije da opišem ovu avanturu osim da je to jedan beskonačni osećaj slobode", rekao je za RINU mladi Vuk Đurišić.

Ovaj mladić ranije je nebrojeno puta skočio iz aviona padobranom, ali je ovaj takozvani "wing walking" nešto što ne može ni sa čim da uporedi. Kako je znao da će skrenuti pažnju javnosti želio je ovu svoju šetnju da posveti malenom Feđi Alkoviću koji se već neliko godina lavovski bori za svoj život sa opakim tumorima na mozgu.

"Ranije sam zakazao ovu vožnju, ali sam neposredno pred sam let čuo da su se Feđi vratili tumori i da mora nastaviti liječenje u Njemačkoj koje je preskupo. Stoga bih iskoristio ovu zainteresovanost javnosti za mene da pozovem sve ljude da uplate svako koliko može za Feđu kako bi ovaj maleni borac konačno izašao iz najteže bitke kao pobjednik. Skupljena je cifra od nekih 100.000 evra i on je sa roditeljima otputovao na kliniku, ali potrebno je još toliko. Zato molim i ljude iz inostranstva ako mogu da uplate novac kako bi pomogli. Svako ako da pomalo, skupiće se cifra koja je potrebna i spasiće dječji život koji nema cijenu", dodaje Vuk.

Na Vidovdan 2020. godine iz Crne Gore otišao je u Ameriku i teži da ostvari svoj američki san. Kaže da su naši ljudi tamo prepoznati kao jako vrijedni, stoga mogu lako da pronađu posao. On trenutno radi u traking industriji, ali zajedno sa drugim ljudima sa naših prostora nije zaboravio šta znači humanost pa su zajednički formirali Humanitarnu organizaciju simboličnog naziva "Porijeklo".

"Ima nas oko 70 članova, a za samo godinu dana imali smo hvala Bogu veliki broj uspješno organizovanih akcija. Pomažemo ugroženima, kupujemo drva, namještaj, doniramo novac za renoviranje kuća. Trudimo se koliko možemo da ovaj svijet bar malo učinimo lepšim mestom za život, tako da nećemo stati, već nastaviti da pomažemo onima koji nemaju", zaključuje Vuk.

(MONDO/Rina)