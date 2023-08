Marija pokidala u Slagalici: Sastavila riječ kao KOMPJUTER (VIDEO)

Ukrajinka Marija Mazur pobedila u 165. ciklusu Slagalice, evo koju riječ je sastavila!

Izvor: RTS/Screenshot

Marija Mazur, kako sama kaže, "Ukrajinka koja se posrbila", nije uspjela da postane finalista 165. izdanja TV slagalice, ali je u svakom slučaju zadovoljna što je ovog puta, u odnosu na prethodno učešće u popularnom kvizu, uspjela da napravi korak dalje i dođe do polufinala.

Prvo učešće Marije Mazur u TV slagalici privuklo je veliku pažnju gledalaca koji su bili iznenađeni njenim odličnim znanjem srpskog jezika, ali i poznavanjem istorije i kulture ovih prostora. Poslije tri godine Marija je odlučila da ponovo provjeri svoje znanje u TV slagalici i u prvom susretu sa Ratkom Bulajićem iz Novog Sada izvojevala je sigurnu pobjedu.

Koliko dobro je Marija savladala srpski jezik dokazala je i u igri Slagalica kada je uspjela da sastavi riječ od 11 slova, kao i kompjuter i osvoji dodatne bodove.

Izvor: RTS/Screenshot

U četvrtfinalu protivnik Marije Mazur je bio mladi Andrija Krivokapić. Poslije veoma izjednačene borbe, Marija je sa pet poena prednosti uspjela da izbori mjesto u polufinalu.

Inače, Marija je studirala srpski jezik i književnost, a već deset godina živi u Srbiji. Živi u Novom Sadu, a radi u Beogradu.

"Stvarno sam se od srca potrudila da ispoštujem Srbiju koja me je tako gostoljubivo primila i da naučim što više. Tu je velika zasluga moje porodice, šire familije, koji me svakodnevno vježbaju, ispravljaju greške i svakog dana me uče nešto novo", istakla je Marija.

U polufinalnom susretu mladi Nikola Vasić, kome je ovo prvo učešće u kvizu TV slagalica, uspio je da odnese ubjedljivu pobjedu i plasira se u finale.

Marija je ipak navela da je jako zadovoljna što je napravila "korak dalje od prethodnog uspeha", ali i da joj je drago što je izgubila od tako mladog i dostojnog protivnika.

Na kraju je pozdravila svoju porodicu i prijatelje, kao i članove tima sa kojim se takmiči u jednoj intelektualnoj igri koja potiče sa prostora nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Ako se trend nastavi, Marija Mazur bi, ukoliko odluči da se i treći put takmiči u TV slagalici, trebalo da stigne do finala, a možda bude i pobjednik ciklusa.

Slagalica 165. ciklus Ukrajinka Marija pobedila Izvor: YouTube/RTS Slagalica - Zvanični kanal

