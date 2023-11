Znate li šta je zajedničko kraljici Elizabeti, Hemingveju, Hičkoku i Madoni? Ljubav prema džinu!

Izvor: Ustupljena fotografija

A istu strast gaje i dva mladića iz Banjaluke, Mile Ninić i Dejan Blagojević, koji stoje iza brenda “The Engineer Gin”, prvog domaćeg kraft džina na našem tržištu, koji je lansiran na početkom ove godine.

“Upoznali smo se na inženjerskim studijama u Banjaluci. Ideja se javila prije oko tri godine, a recepturu za naše džinove razrađivali smo do skoro. Počeli smo sa malim destilatorom od 1 litra, na kome smo nebrojeno mnogo kombinacija isprobali prije nego što smo došli do idealne recepture. Motivisala nas je strast prema džinu i želja da stvorimo nešto posebno. To smo na kraju sve upakovali u naš proizvod. Istraživali smo različite botaničke sastojke i tehnike destilacije kako bismo postigli jedinstveni okus i kvalitet našeg džina”, kaže Mile za MONDO.

Izvor: Ustupljena fotografija

Dodaje i kako su željeli da kroz svoj proizvod da predstave i grad Banjaluku, cijeli region i Nikolu Teslu.

"Ime brenda, osim što takođe sadrži riječ "gin" (džin) u sredini, je nastalo kao rezultat našeg profesionalnog zanimanja, a željeli smo da odamo počast jednom od najvećih inženjera u istoriji - Nikoli Tesli. Neki od njegovih najpoznatijih patenata su naslikani na našoj boci", ističe naš sagovornik.

Vidi opis Engineer – džin iz Banjaluke: Dva inženjera i jedna dobra ideja (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 8 / 8

Iako proizvodnja džina trenutno nije njihov primarni posao, teže ka tome da postane u budućnosti, a lansiranje proizvoda na tržište bilo je veliki korak prema ostvarivanju te ambicije”.

Za sada prave dvije varijante džina - Distilled Blue i London Dry Gin. Pitali smo Mileta da nam objasni razliku.

“Distilled Blue Gin ima jedinstvenu karakteristiku, kada se doda tonik ili drugo piće koje ima nisku pH vrijednost dolazi do reakcije i piće postaje ljubičasto/roze boje. Ovaj efekat se postiže dodavanjem plavog cvijeta u džin koji reaguju na pH vrijednost, stvarajući prelijepe vizualne transformacije u čaši.

Ovaj aspekt dodaje jedan dodatni sloj iskustvu konzumiranja našeg džina. Bitno je naglasiti da je ovaj proces potpuno prirodan i da jako puno pridajemo na značaju samom kvalitetu i ispravnosti kako proizvoda tako i sastojaka“, objasnio nam je Ninić.

Izvor: Ustupljena fotografija

Uz svako alkoholno piće ide i određeni način života. Za džin kažu da privlači boeme i avanturiste.

Neki od najpoznatijih ljubitelja džina su kraljica Elizabeta, Ernest Hemingvej, Vinston Čerčil (po kome je nazvan koktel „Čerčil martini“), Alfred Hičkok, Frenk Sinatra, Madona, Džej Kej Roling, Skot Ficdžerald (koji je ljubav prema džinu iskazao u romanu „Veliki Getsbi“), Rajan Rejnolds (ima svoj lični brend „Aviation Gin“). Tu je, naravno i vjerovatno najpoznatiji uživalac svih vrsta martinija – Džejms Bond.

“Iako se često koristi u koktelima, naša preporuka za iskrene ljubitelje je konzumirati ga samog kako biste doživjeli sve kvalitete ovog pića. Ista preporuka važi za ljude kojima je bitan kalorijski unos, gdje džin spada u grupu alkohola s jako niskom kalorijskom vrijednošću. Upravo mogućnost džina da se kombinuje u širokom dijapazonu ga otvara za gotovo sve ukuse i sve varijante proslava kao i druženja. Može se konzumirati u raznim prilikama, od mirnih večeri kod kuće do druženja u baru”, kaže naš sagovornik.

Izvor: Ustupljena fotografija

Ninić ističe da kod nas nema mnogo malih kraft destilerija, te da su se zbog toga do sada sreli s brojnim administrativnim preprekama.

“Male destilerije kod nas su rijetkost, i mi kao pioniri radimo na promociji i razvoju domaćih džinova. Važno je pružiti podršku malim destilerijama kako bismo podržali rast sektora i omogućili visokokvalitetne domaće proizvode. Smanjenje administrativnih prepreka i olakšica za male destilerije bila bi ključna inicijativa koja bi podržala ovaj sektor i omogućila nam da stvaramo visokokvalitetne proizvode koji će privući pažnju domaćih i stranih potrošača”, naglasio je.

Engineer džinove možete kupiti u specijalizovanim prodavnicama za prodaju pića u Banjaluci, kao i u trgovinskom lancu Tropic, ali i u brojnim kafićima, klubovima i restoranima.

Ukoliko želite da saznate više, posjetite njihovu Instagram stranicu, a kako biste se uvjerili u istinitost svega što smo rekli do sada, dva nasrećnija čitaoca nagradićemo Engineer poklon paketima!

Više informacija o nagradnoj igri potražite na našem Instagram profilu!

(MONDO)